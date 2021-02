Recuperar el ánimo y asegurarse una plaza en la fase de ascenso, objetivos del San Roque

Toca asegurar la fase de ascenso. Tras la contundente derrota del pasado miércoles en el duelo por el liderato ante el Ciudad de Lucena, el objetivo inmediato del San Roque a partir de ahora pasa por asegurarse una plaza entre las tres primeras posiciones de la clasificación con el mayor número posible de puntos para acceder a la segunda fase de la temporada en la que estarán en juego los puestos de ascenso de categoría y estar atentos ante cualquier posible traspié del actual líder. En estos momentos parece que ese objetivo está al alcance de la mano del equipo lepero con los 27 puntos que acumula, 6 por encima de la cuarta plaza, cuando le quedan seis partidos para acabar esta primera fase de la competición.

El partido de esta tarde ante el Castilleja de Alejandro Ceballos (Ciudad de Lepe, 16:30 horas) debe ser el primer paso para ratificar esas intenciones y para olvidar el mal sabor de boca dejado por la derrota del miércoles. Lo primero que tiene que conseguir la escuadra entrenada por Antonio Fernández Rivadulla para llevarse los tres puntos es evitar errores de concentración como los que tuvo ante el Ciudad de Lucena concediendo goles en contra al comienzo de cada periodo y ya a partir de ahí demostrar la teórica superioridad que se supone que tiene sobre el equipo de Castilleja de la Cuesta, según lo que dice la clasificación.

El conjunto de Ceballos llega a esta cita en una situación clasificatoria complicada con la novena posición que ocupa con 14 puntos y quince partidos disputados, a 6 puntos de la salvación, por lo que necesita puntuar cuanto antes, y si es de tres en tres mucho mejor, para seguir optando a evitar la fase de permanencia. Las seis jornadas sin conocer la victoria, con un solo punto de 18 posibles, pesa mucho y querrán romper esa racha tan negativa esta jornada.

A la ausencia ya conocida de David Toro en el San Roque, se une la baja de Javi Medina, sancionado con cuatro partidos de suspensión por insultar al árbitro, según recoge el acta de sanciones de la Federación Andaluza de Fútbol. El resto de la plantilla aurinegra estará disponible para su entrenador que tendrá la difícil tarea de convencer a sus jugadores de que no se les ha olvidado jugar al fútbol. Antes de que tuviera lugar esta última derrota, el San Roque estaba sacando adelante sus partidos más por oficio y por la calidad individual de sus jugadores que por el juego colectivo, pero a nadie le puede quedar dudas de que este equipo puede y debe jugar mejor de lo que lo ha hecho en la mayoría de los partidos de esta temporada. Y no será porque su técnico no busca alternativas.

Además, el partido tiene también su apartado sentimental o nostálgico como en cada ocasión que Alejandro Ceballos se enfrenta a su querido San Roque, pero cuando el árbitro decrete el comienzo del choque todas esas connotaciones hay que aparcarlas y cada equipo luchará con todas sus armas para llevarse la victoria. Y es que para los dos los tres puntos son importantísimos para sus luchas respectivas.

ALINEACIONES PROBABLES

San Roque de Lepe: David Robador; Juanjo Mateo, Alex Carmona, Becken, Antonio López, Juan Gómez; Joel, Camacho; Borja Jiménez, Nané, Abeledo.

Castilleja: Adrián, Álvaro Moro, José Luis, Guillermo, Alfonso, Álvaro Escalante, Pedro, Adrián Wojcik, Morillo, Pavón y Dani Cifuentes.

Árbitro: Ahmed Amgait.

Estadio: Ciudad de Lepe (16:30).