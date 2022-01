El San Roque de Lepe visita al Coria extremeño dispuesto a reencontrarse con el gol

Viaje hasta tierras extremeñas para enfrentarse al CD Coria (estadio La Isla, 12:30 horas). El San Roque de Lepe visita al equipo cacereño con el claro objetivo de recuperar la asignatura pendiente del gol que le mantiene este año en una posición que por juego no merece. El conjunto aurinegro está demostrando en su primera temporada en la nueva categoría de 2ª RFEF que no está siendo inferior a nadie, pero la falta de acierto de cara a la portería contraria le está impidiendo estar en una situación clasificatoria más desahogada.

El último ejemplo de esta falta de gol lo tuvo la semana pasada ante el Cádiz B en un partido que acabó con empate a cero y en el que el equipo entrenado por Antonio Fernández Rivadulla creó suficientes ocasiones como para obtener una victoria, incluso holgada, pero entre el portero rival, los palos y hasta un penalti fallado lo impidieron

El San Roque ocupa cuando se llega a la segunda jornada de la segunda vuelta la 11ª posición con 22 puntos, solo uno por encima del puesto de play-off de permanencia y 3 por encima del descenso directo. Los 15 goles a favor que lleva en 17 partidos –tiene pendiente el del Xerez DFC- lo sitúan como uno de los equipos menos realizadores del grupo 4 de 2ª RFEF, un dato que se compensa con los 12 encajados, empatado con el líder sólido del grupo, el Córdoba, como equipo menos goleado.

El técnico gallego del San Roque tendrá para este partido las bajas de Fran Ávila y Adrián Ruiz que vieron la semana pasada su quinta amarilla, pero como contrapartida recupera a Iván Robles, ausente también por sanción ante el filial cadista y que podría ocupar el puesto de Ávila en el lateral izquierdo de la zaga lepera, aunque también podría regresar a la defensa de cinco, con Víctor Morillo en el carril izquierdo e Iván Robles en su posición natural en el derecho.

Más complicado será reemplazar la ausencia de Adrián Ruiz en la posición de pivote defensivo. Su sustituto natural tendría que ser Joel, pero habrá que ver el estado de forma del centrocampista sueco después de más de tres meses lesionado. Ya la semana pasada entró en la convocatoria, aunque finalmente no jugó, Además, para él sería muy importante desde un punto de vista personal medirse al Coria, rival ante el que se metió en su propia portería los dos goles que le dieron la victoria al equipo cacereño en el choque de la primera vuelta en Lepe. En el caso de que Joel no saliera de inicio, podría tener su oportunidad el mediocentro sevillano Marrufo, fichado esta semana, aunque llevaba ya alguna más entrenando con sus nuevos compañeros.

Mucho mejor clasificado llega a la cita de este domingo el Coria. El cuadro extremeño está siendo una de las revelaciones del grupo y ahora mismo ocupa la 3ª plaza de la tabla con 32 puntos, con un colchón de 3 sobre las posiciones que le dejarían fuera de la fase de ascenso al final de la liga regular. También es un equipo que se caracteriza por recibir pocos goles, 15 en 18 partidos, pero al que también le cuesta hacerlo, 20 hasta el momento. Para intentar mejorar esta faceta han llegado a la plantilla entrenada por Rai Rosa en el presente mercado de invierno los atacantes Dani Homet, Isma Cerro y Álvaro Tramer. Es previsible que algunos de ellos estén en el once inicial coriano, un once en el que no estarán los sancionados Patxi Dávila y Álex Hernández.

El San Roque podría salir de inicio con David Robador; Becken, Alex Carmona, Antonio López, Iván Robles; Joel o Marrufo; Gerard Vergé, Charaf, Víctor Morillo; Nané, Chuma.