La Palma busca el más difícil todavía

La Palma visita al Ciudad de Lucena (domingo, 17:00) dispuesto a dar la sorpresa y cerrar la primera vuelta con buen pie, dentro de la 11ª jornada del grupo 10B de Tercera División. La empresa no se presenta nada fácil, puesto que los condales todavía no conocen la victoria mientras los cordobeses marchan líderes, no han perdido en su campo y sólo han sumado una derrota (en Lepe ante el San Roque).

La Palma, que no compite desde el 13 de diciembre y ha perdido los cuatro encuentros que ha disputado fuera de casa, espera hacer bueno el dicho 'Año nuevo, vida nueva'. El club condal ha perdido efectivos en estas últimas semanas (Arias, Carlos Lagares y Diego Pinto) y la directiva está buscando refuerzos para potenciar la plantilla, sobre todo en el apartado ofensivo.

Para complicar más la situación, Mario Rodríguez no podrá contar en este encuentro con el central Andrés Pavón ni con el centrocampista Mario Iraola, en ambos casos por sanción.

El Ciudad de Lucena, que recuperó el liderato en la última jornada del año aprovechando el tropiezo del San Roque, cuenta en sus filas con jugadores contrastados, entre ellos el meta Álex Lázaro, ex del Recreativo de Huelva.

ALINEACIONES PROBABLES

Ciudad de Lucena: Álex Lázaro, Marcos Pérez, Luciano Pierce, Toni Pérez, Zurdo, Mario Ruiz , Adrián Ruiz, Nacho Fernández, Víctor Morillo, Juan Delgado, Maikel.

La Palma: Juan Corrales; Juan Becken, Diego Domínguez, Alberto, Carlos Martínez; Paco Caraballo, Álvaro, Nené; Manu Calle, Mazín, Manu Cruzado.

Árbitro: Montoro Garrido (Jaén).

Campo: Municipal de Lucena (17:00).