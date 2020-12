La Palma pone el punto de mira en el Castilleja

La Palma visita hoy (17:00, municipal Antonio Almendro) al Castilleja sevillano en un partido correspondiente a la 8ª jornada del grupo 10-B de Tercera. El equipo condal busca su primera victoria de la temporada y mejorar a domicilio, ya que los tres puntos que tiene en su casillero llegaron con tres empates en casa; fuera ha perdido los tres encuentros que ha jugado, aunque dos de ellos fueron por la mínima.

Enfrente estará un Castilleja irregular; el conjunto entrenado por Alejandro Ceballos marcha 8º en la clasificación con 7 puntos, y como local ganó al Gerena (2-0) y cayó ante Ciudad de Lucena (0-3) y San Roque de Lepe (1-3).

Los aficionados podrán ver el partido por la página de Facebook del club sevillano y distinguirán a los viejos conocidos por la afición cómo son los ex jugadores del Atlético Onubense Álvaro Cascajo y del Isla Crsitina C.F. Cifu, pero no podrán disfrutar de su ex jugador Finidi por una lesión de menisco.

El historial de enfrentamientos entre ambos equipos en el Estadio Municipal Antonio Almendro se salda con sendas victorias locales, 3-0 en la temporada 2019/2020 y 5-2 en la temporada 2018/2019.

Mario Rodríguez no podrá contar con Luis, Andrés por una luxación en el hombro y Álex Pérez por lesión que finalmente tendrá que pasar por quirófano para ser intervenido de una rotura en el labrum de su cadera y le conllevará varios meses su recuperación.

El posible once de La Palma lo integrarían Javi Roldán; Juan Aguilar, Carlos Martínez, Alberto, Diego Domínguez; Paco Caraballo, Alvarito, De Iraola, Nené, Galleti; y Mazin.

Respecto a la lesión de Álex Pérez, el club asegura en sus redes sociales que “llega una de las peores noticias a nuestro seno. Nuestro jugador tendrá que pasar por el quirófano. Tras la realización de varias pruebas y valorar personalmente su continuidad en el fútbol, Alejandro Pérez tendrá que ser intervenido de la cadera en los próximos meses. Compañeros, cuerpo técnico, directiva y aficionados esperamos una pronta recuperación para volver a verlo vestido de blanco en el municipal palmerino”.