El Cartaya se conjura para doblegar a un Antoniano que es líder y no conoce la derrota

Hace tiempo que lo escribimos y lo volvemos a recordar. Esta Liga, el grupo décimo de Tercera, al contar con solo 16 equipos, no tiene desperdicio, no hay partidos de transición, es todo a mil por hora, y el que estornude se puede quedar cerca de la pulmonía.

El Cartaya lleva tres jornadas sin ganar, con sensaciones más cerca del triunfo que de la derrota, pero no gana desde la inaugural del campeonato. Y a todo eso hay que añadir que no conoce la victoria en casa; dos partidos, dos empates. Así el asunto, al equipo de Amate le entra casi sin percatarse la necesidad de vencer este domingo (12:00). No solo por los puntos sino por evitar malas digestiones posteriores que muchas veces deriva en un dolor de estómago insoportable. Por no hablar de la cabeza.

Si el conjunto rojinegro precisaba algo estimulante para llegar al primer triunfo de la temporada en casa, ya lo tiene delante sin necesidad de calentarse las neuronas. Llega el Atlético Antonio y asoma vestido de lunes por todas partes. Es líder indiscutible de la tabla con 10 puntos, justo el doble de lo que suma el Cartaya y no sabe lo que es doblar la rodilla.

Como ven, el rival es de enjundia por los resultados y eso provoca cosquilleo en los locales, que quieren agarrarse al reto máximo para revertir la situación, que no es ni mucho menos dramática pero puede llegar a ser un asunto psicológico, por aquello de que se le pueda atravesar en la garganta su propia guarida. Y no sería la primera vez.

El caso es que Amate recupera efectivos y eso tranquiliza al entrenador, que por cierto, tendrá que estar tres partidos sin sentarse en el banquillo. Todo es cuestión de no saber o no poder controlar el carácter que le distingue y que no todos los árbitros están dispuestos a consentir, especialmente el último, una especie de organismo vestido de negro que arbitró raro e incluso destiló muchas carencias técnicas. Fue una calamidad y una de sus víctimas fue el entrenador cartayero.

Franci Ruiz, Ponce, seguramente Novoa y Manuel estarán disponibles y eso ya es mucho con respecto al último partido, en el que tuvo que improvisar casi por completo la defensa. Además, a ellos puede sumar la presencia de Tony Gabarri, que espera licencia para ponerse en el escenario.

El Cartaya se conjura para doblegar a un Antoniano que llega inmaculado, casi virgen, pero para ello, el conjunto de Amate tendrá que alinearse con su mejor versión de siempre, es decir, hacer algo muy parecido a lo que expuso en Ayamonte. Aquel partido y su contenido debe ser la referencia, si quiere ponerse cerca de la victoria.

Ya pasó la feria y por lo tanto los cinco sentidos deben estar centrados en el partido. Será necesario, absolutamente necesario. El Cartaya, a pesar de lo que va a tener enfrente, no se puede permitir que vuelen más puntos del Municipal.