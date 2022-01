Huelva acude con 54 atletas al Andaluz de campo a través que se disputa en Chiclana

La delegación onubense está representada por 54 atletas en el Campeonato de Andalucía de Campo a Través individual de sub 16 a máster, y de clubes y relevos mixtos máster, competición que se celebrará este domingo día 16 en el pinar público La Barrosa del municipio de Chiclana (Cádiz), siendo clasificatorio para los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas absoluto, sub 20 y sub 23 que se disputará el día 30 en Jaén.

En masculina, categoría sub 16, compiten los cadetes del Curtius Elías Hamzaoui Eddourabi, Carlos Maján Nieto y Pablo Pavón Ceballos, por el Arcoiris Luis Miranda Ramos y Moisés Vidal Cruzán, por el Bollullos Ángel Navas Santander. En sub 18, los juveniles del Bollullos Milán Balsam, Julián Camacho Pichardo, Diego Manuel Carrasco Villarán, Sergio Palma Domínguez y Enrique Rodríguez Abreu, por el Curtius, Víctor Conde García, y por el Arcoiris Gabriel Villegas Domínguez.

En sub 20, los júniors del Arcoiris Carlos Anselmo Llorca, Jesús Caiceo Fernández y Adrián Vázquez Lorenzo, por el Bollullos Alejandro Bermejo Lunar e Ismael Amín Gómez Bouhaddaoui, por el Curtius Alejandro León Popa y Pablo Martín López-Arenas. En sub 23, el promesa del Bollullos Mahmud Abnu Hamadi, por el Arcoiris Mario Luque Pedraza, por Córdoba Patrimonio C.A.C. Alejandro Caiceo Fernández, por el Utrerano Alejandro Villalta Bueno.

En absoluto están los séniors del Arcoiris Lorenzo Díaz Prieto y Pedro Rebollo Domínguez. En máster los veteranos del Arcoiris Alejandro Galvín Fañanas, Francisco José Caiceo Parrilla y Gabriel Villegas Escobar, por el Ciudad de Lepe Francisco Javier Martín Buceta y Francisco José 'Oché' Muriel Camacho, por El Lince-Bonares Juan José García Quintero y Francisco Arguisuelas Andrés.

En femenina sub 16, las cadetes del Bollullos Laura Barneto Klassen, Elena Barragán García, Sara Cruz Acosta, Alicia Guerra Jerez, Belén Iglesias Espina y Miruma Grima Stoica, por el Curtius Fátima Fernández Franco, por el Arcoiris María Lara López, por El Lince-Bonares Miriam Reyes Conde, por el Ciudad de Lepe Ana Sánchez Villegas. En sub 18, las juveniles del Ciudad de Lepe Julia Camacho Muriel y Marta Santos Cortés, del Curtius Marta Ferrer Rodríguez, y del Arcoíris Erika Salomón Romero.

En sub 20, la júnior del Surco Lucena Teresa Martín Rodríguez, por Unicaja Jaén Paraíso Interior Marta Corazón Herrera, por el Arcoiris Irene Miranda Ramos. En sub 23 no hay representación. En absoluto, del Curtius Miriam Gómez Barrera, por el Trops-Cueva de Nerja Sandra Schenkel. En máster, las veteranas de El Lince-Bonares Ildefonsa Márquez Quintero y Vicenta Quintero Rodríguez.

En ésta edición hay notables ausencias de crossistas de la delegación onubense que obtuvieron títulos, podios y puestos relevantes en el 2.021 realizado en Mijas (Málaga), destacando el oro absoluto de Zakaria Boufaljat Es Seddyq, también metal dorado júnior de María Forero Pérez, bronce promesa de Zenobia Benítez Donaire, 4° puesto júnior de Hamza Aitmansour, también 4° puesto en M55 de José Antonio Isla Hernández, 6° puesto M45 de Daniel Aguirre Moreno, 7° puesto F45 de Cristóbalina Martín Moreno y 11° puesto promesa de Jamal Najib. Algunos de estos atletas justifican su ausencia reservándose para el Nacional de Cross Country a celebrar a final de mes en Jaén.