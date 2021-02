Emilio Martín lidera la participación onubense en el Andaluz absoluto en Antequera

La delegación onubense está representada por 7 atletas masculinos que viajan con opciones al medallero del Campeonato de Andalucía Absoluto en pista cubierta, que se celebrará mañana domingo en el Centro de Tecnificación 6° Centenario de Antequera ( Málaga).

En 400 metros compiten Ángel Real Arzuaga (Bahía de Algeciras), y el júnior Ismael Díaz Arias (Trops-Cueva de Nerja). En 800 metros Manuel Reyes Prieto Santana (CD Surco Lucena).

En 1.500 metros participará el veterano Emilio Antonio Martín Romero (Club Onubense de Atletismo), campeón del mundo y de Europa de duatlón, que vuelve a sus orígenes a la espera de que vuelvan a celebrarse pruebas de nivel en el duatlón. En 60 metros vallas estará Juan Santos Moreno (CD Surco Lucena);en el triple salto Carlos Martín Romero (CD Surco Lucena);y en lanzamiento de peso José Antonio Rodríguez Silva (Califas-Universidad de Córdoba).

Por otro lado, tres atletas onubenses viajan con opciones al medallero del Campeonato de Andalucía de lanzamientos largos de invierno sub 16, sub 18 y sub 20, que se celebra este fin de semana en el Estadio Municipal de Atletismo Emilio Hidalgo de Motril (Granada).

En féminas la júnior isleña Inés Sequera Romero (Bahía de Algeciras) aspira hoy al podio entre las participantes contando con la segunda marca en disco con 34.10 metros, mientras el juvenil choquero Daniel Martín Colorado (Onubense de Atletismo), cuenta con el tercer registro en jabalina con 42.72 metros.

Julia Camacho (Ciudad de Lepe) competirá mañana en categoría sub 16. La cadete lepera, especialista en fondo, mediofondo y velocidad, lo hace ahora en jabalina partiendo con la quinta marca entre las participantes con 21.80 metros, aspirando a entrar en el podio.