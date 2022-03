Las Cabezas mide lo que le puede durar al Cartaya la espera para sellar la permanencia

Puesta la sinceridad encima de la mesa, lo cierto es que por la mente del Cartaya pasaba, a estas alturas, tener algún punto más, sobre todo por el estado de forma del equipo, en el mejor momento de la temporada. Pero el viaje a Los Barrios lo saldó con empate y la visita del Pozoblanco exactamente igual, por lo que aún le queda trayecto hasta alcanzar el objetivo de los puntos necesarios para sellar definitivamente la salvación. Ahora cuenta con 28 puntos y sería conveniente, por aquello de no echar demasiadas cuentas, llegar a los 35 como mínimo.

Al equipo rojinegro le restan siete partidos por jugar, 21 puntos en disputa, suficientes como para impregnarse de optimismo, aunque las salidas, comenzando por la de este domingo, son de aúpa o lo siguiente. En casa tendrá a Córdoba B, Ceuta B y Tomares. Y fuera al Cabecense, Utrera, Recreativo de Huelva y Ciudad de Lucena.

En el vestuario mantienen que pensar más allá de este domingo sería equivocarse porque se despistarían. Luego, según los jugadores, Las Cabezas de San Juan (domingo, 12:00) ocupa todos los rincones de la mente. Puestos así, vamos con el rival y sus peligros.

El equipo sevillano es último pero es de esos equipos colistas que no juegan en función de la posición en la tabla. Si lo hicieran, estarían descendidos desde hace tiempo. Juegan, sobre todo en casa, como si no hubiera un mañana, aprovechando las dimensiones del campo, más pequeño de lo habitual, y bajo un ritual innegociable: nadie se rinde jamás. Por ahí se cuela las esenciales premisas que tiene que tener en cuenta el Cartaya. La batalla está servida y el que especule se quedará en evidencia. Por eso, principalmente por eso, es posible que Amate mire más a los guerreros que a los artistas para confeccionar el once. El Cartaya no puede ni debe renunciar a sus jugadores de pie fino. Pero siempre que estén dispuestos a calzar botas que agarren. De lo contrario saldrá escaldado, igual que les ha pasado a otros equipos con anterioridad.

Con la recuperación de Lolo, el entrenador tiene otra baza de suma importancia. El centrocampista es capaz de jugar y apretar mandíbula al mismo tiempo. En escenarios así, Lolo nunca se encoje. Luego convendría, al resto de la tropa, seguir sus pasos y su doctrina para Las Cabezas.

Examinado todo, el once más probable podría ser el formado por Nauzet, Lagos, Franci Ruiz, Paco Benítez, Novoa, Cerpa, Asuero, Ponce, Lolo, Cascajo y Wocjik. Todo admite puntualizaciones y este posible once, también. Como por ejemplo que Cerpa debería volver al centro del campo, que Paco Benítez tiene que jugar en el centro de la defensa y que Wocjik tiene que recuperar la chispa y el gol. Lleva once dianas pero está de sequía desde hace unas jornadas y sus goles son amores. Con respecto a Lolo, regresa después de una lesión. Pero eso, para él, es asunto menor porque no necesita ni calentamiento ni precauciones. Es así de natural y así tiene que actuar el Cartaya, con naturalidad pero siendo consciente de la importancia del partido, porque aquí puede estar gran parte del éxito de la temporada.