El Sporting Huelva visita a otro 'hueso', el Atlético de Madrid, en plena cuesta de enero

Tercer partido en ocho días para el Sporting Club de Huelva y segunda salida consecutiva a un equipo de la zona alta, esta vez para visitar mañana domingo a las 11:30 horas al Club Atlético de Madrid en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares.

Sobre la acumulación del partidos y de rivales más que complicados en este inicio de 2022 para el equipo onubense, Antonio Toledo ha señalado que "el calendario es muy duro para nosotros, el más duro de todos los equipos; parece que este año lo ha hecho un enemigo: todos los partidos que jugamos entre semana nos han tocado fuera de casa. Esta semana venimos de Barcelona prácticamente sin tiempo para nada y tenemos que viajar otra vez, a Madrid, a jugar con otro de los grandes, el Atlético. Entonces, semana muy dura pero tendremos que recuperar a la gente en el aspecto físico, el cansancio del viaje a Barcelona, del partido, donde hay que correr muchísimo, y nos enfrentamos al Atlético de Madrid, que está en un nivel también muy alto, un equipo que se tiene que meter en Champions sí o sí, pero tenemos que ir a Madrid con todo y, por supuesto, si hemos conseguido un punto en el campo de la Real, un campo tan difícil como ese, ¿por qué no lo vamos a hacer en el campo del Atlético de Madrid?".

El técnico onubense sólo ha tenido dos sesiones de trabajo tras volver de Barcelona, contando con la de recuperación del jueves, para preparar este encuentro en el que ha visto aumentada la nómina de futbolistas que tiene a su disposición con la llegada de la central brasileña Ana Carol, que esta semana se ha incorporado a la disciplina del grupo aprovechando la apertura del mercado invernal.

Antonio Toledo considera "muy importante que la plantilla sume algunos efectivos, una plantilla que es muy muy corta, muy limitada y necesitamos tener al menos veinte jugadoras porque la lesión de Stephannie Blanco no nos va a permitir contar con ella a lo largo de la temporada y la segunda vuelta va a ser muy exigente y, por tanto, tenemos que tener ese fondo de armario; Ana Carol nos va a dar en defensa muchas posibilidades y, sobre todo, también en el juego aéreo, donde tenemos carencias".

La expedición sportinguista partió a primera hora de la mañana del sábado hacia la Comunidad de Madrid, donde ha instalado el cuartel general de cara al encuentro de este domingo ante el conjunto colchonero en un escenario en el que la pasada temporada el equipo sumó su primer punto.

Antonio Toledo cerraba su discurso en la previa del partido dejando claro que el Sporting Club de Huelva buscará venirse con un resultado positivo de Alcalá de Henares: "En cualquier campo se puede intentar. De todas formas, el Atlético de Madrid no tiene nada que ver con el del año pasado, cuando tuvo un año muy complicado, no se metió en Champions, quedó en una zona en la que no están acostumbrados; este año creo que se va a meter en Champions, está ahora mismo tercero, ganó 0-5 en Villarreal, es un equipo que se ha reforzado muchísimo y va a ser más difícil. Aquí en Huelva ya en la primera vuelta lo vimos, que nos ganó con suficiencia, pero nosotros vamos a ir a Madrid a por todas".