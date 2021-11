Un Sporting Huelva muy mermado en defensa visita el complicado feudo del Athletic Club

El Sporting Club de Huelva visita mañana sábado a partir las 11:00 horas las instalaciones de Lezama para medirse al Athletic Club, tercer clasificado de la Primera Iberdrola tras diez jornadas disputadas y ante el que buscará lograr la primera victoria de la campaña 2021/2022.

El equipo onubense afronta este partido después del duro varapalo de la derrota en Matapiñonera de la semana pasada a pesar de adelantarse en el partido, como confirmó el propio técnico: "Sí, fue un partido que comenzó bien para nosotros y al final, si no se produce la expulsión de Cinta, que nos quedamos con 10 futbolistas en el tramo final del partido, al menos un punto nos hubiésemos traído porque a falta ya de 15 minutos ese era el marcador más lógico. Nos vinimos con esa derrota 2-1, y hemos trabajado durante la semana para olvidarnos de ese resultado y pensar en el siguiente".

El equipo de Antonio Toledo pierde para esta cita a Cinta Rodríguez por sanción y a Paula Romero por enfermedad, aunque recupera a Leti respecto al último partido. Para completar la convocatoria, el técnico onubense ha citado a la canterana Tatiana Barroso, que está siendo habitual esta temporada en las convocatorias del primer equipo sportinguista.

El míster onubense lamentaba esa baja de Cinta Rodríguez por sanción, la primera de su carrera: "Eso es lo peor, sobre todo dos tarjetas amarillas, la primera muy dudosa; después de verla muchísimas veces, muy dudosa. No solamente te pasa factura en ese partido, sino que también es baja para el partido de Bilbao pero, bueno, parece que ahora todas las bajas se están cebando en nuestra línea defensiva, con la lesión de larga duración de Stephannie, ahora la baja por una semana de Cinta, y es lo que nos toca".

De la ausencia de Paula Romero, una de las fijas en la zaga, explicó que "está enferma y varios días va a causar baja y, por tanto, es una línea muy resentida la defensa en estos momentos".

Con todo ello, y teniendo en cuenta la baja de larga duración de Stephannie Blanco, han viajado a tierras vascas las siguientes 17 jugadoras: Chelsea, Tatiana Barroso, Vanesa Santana, Leti, Judith Luzuriaga, Fatou Kanteh, Mayra Ramírez, Kristina Fisher, Anita Marcos, Hannah Keane, Emily Dolan, Pau, Patri Ojeda, Castelló, Chini, Freja y Gey.

La expedición ha llegado esta mañana a Bilbao, donde ha instalado su cuartel general antes del partido de mañana en Lezama. Antonio Toledo ha dirigido la última sesión de entrenamientos de la semana en las instalaciones del mismo hotel de concentración, que ha consistido en activación y un breve contacto con el balón antes de la cita de mañana.

En la mente de todos los integrantes está lograr sumar por fin de tres en tres esta temporada, una vez repuesto de la "decepción" de la jornada anterior: "El partido se puso para haber puntuado. El equipo compitió para al menos traerse un punto. La derrota te pasa factura en los primeros días de la semana pero la competición no para. No podemos mirar atrás, tenemos que seguir pensando en que llegarán los buenos resultados porque el equipo entrena y trabaja para ello. El equipo en los entrenamientos muestra su mejor nivel pero, evidentemente, le falta esa subida anímica que no llega de otra forma como no sea consiguiendo una victoria".