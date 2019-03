El Pinzón saca los colores al Atlético Onubense (1-1)

El Atlético Onubense no pasó del empate en casa ante el penúltimo clasificado, el Pinzón, que se jugaba poco más que su honra y que tuvo contra las cuerdas hasta el final al filial, que no empató hasta el cuarto minuto de la prolongación, pero que no mereció premio alguno ante un Pinzón que acumuló muchas más llegadas que su rival y que castigó la falta de criterio del combinado local, empeñado en jugar demasiado directo.No fue el día de los chicos de Iván Rosado, que firmaron un primer tiempo para olvidar, en el que no generaron ni una ocasión de gol. El filial dominaba, pero un dominio con escaso control del esférico y abusando del balón en largo a Antonio Delgado. El buen trabajó en el aspecto defensivo del Pinzón tuvo la recompensa de marcharse al descanso con empate sin goles.En el segundo mitad varió algo el panorama. Tampoco demasiado, aunque bien es cierto que el Atlético Onubense se mostró más ambicioso e intentó, sin éxito, buscar la portería de Camacho. A partir del cincuenta y nueve el partido dio un giro brusco con la entrada al terreno de juego de Cata y Serafín. Este último, cinco minutos después, tuvo la mejor tuvo la ocasión más clara del partido al aprovechar un despiste defensivo, que abortaría Vichi en su salida. El Atlético Onubense, parco de ideas en ataque, quería y no podía. De nuevo Serafín, al filo del setenta y cinco, desaprovecha una inmejorable ocasión al contragolpe.

Ponce da el empate a los de Iván Rosado en el 94 para neutralizar el gol de Cata

Los locales descargaban todo su potencial por banda derecha. Una internada de Ale Soler la salvaba con apuros Camacho. Cuando el partido parecía desequilibrarse a favor de los albiazules llegó el gol de Cata, por alto, de vaselina. Otro soberbio gol marca de la casa del delantero rumano. Quedaba poco menos de un cuarto de hora para la remontada. Nené probó con un tiro raso que paró Camacho. Poco después sería Cascajo tendría en sus botas la mejor ocasión de los recreativistas, salvando de nuevo Camacho. Lo intentó hasta el final el filial con más corazón que fútbol, obteniendo el premio del empate al aprovechar Ponce una indecisión dentro del área de la defensa rojilla. El empate mantiene tercero al filial en División de Honor, mientras que el Pinzón cada vez está más lejos de la salvación.

FICHA TÉCNICA:

Atlético Onubense: Vichi; Moi (Cascajo, 73’), Diego Domínguez, Ikwu, Ponce, Fernando, Ramón (Díaz, 67’), Antonio Delgado, Nené, Carlos Martínez (Revuelta, 85’) y Ale Soler.

Pinzón: Camacho; Lucas (Cerpa, 72’), Víctor Sánchez, Cantarella, Agustín, Dani Gómez (Guille Dumois, 81’), Facu (Cata, 59’), Jesús Ruiz (Serafín, 59’) (Adri Poyatos, 89’), Emiliano Suárez, Spizzo y Chico.

Goles: 0-1 (78’) Cata. 1-1 (94’) Ponce.

Árbitro: Rodríguez Vázquez. Amonestó a los locales Carlos Martínez, Diego Domínguez y Nené y a los visitantes Cantarella, Emiliano Suárez,Dani Gómez, Camacho, Chico y Cata.

Incidencias: Unas 200 personas en la CiudadDeportiva del Decano.