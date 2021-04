Pepe Mantero da nombre a las pistas de atletismo de Valverde del Camino

El director del deporte valverdeño durante más de dos décadas, Pepe Mantero, inauguró recientemente las placas que dan nombre a las pistas de atletismo y al nuevo campo de fútbol de la Ciudad Deportiva. En un acto institucional y familiar, rodeado de autoridades, familia y amigos, Pepe Mantero descubrió junto al primer teniente de alcalde, Carlos Vélez y a todos sus nietos, las placas que bautizan las instalaciones con su nombre y recorrió unos metros en la pista.

La concejal de Deportes, Susana Lorca, en nombre de la alcaldesa, Syra Senra, que no pudo asistir al acto por guardar confinamiento, indicó que “hoy estamos aquí para agradecerte, Pepe, cada minuto que has dedicado al deporte en nuestro pueblo. Y hacerlo con una visión de largo recorrido. Por entender -y por meterle en la cabeza a los políticos- que el deporte en Valverde tenía que ser un nexo común entre quien lo practican, los clubes, los centros educativos y el Ayuntamiento”.

Lorca recalcó que “de ese concepto, visionario, innovador, moderno; de esa forma de entender que sin el compromiso colectivo Valverde del Camino no podría satisfacer la demanda de sus vecinos; el deporte en Valverde no habría llegado a las cotas a las que lo hizo el tiempo que estuviste dirigiéndolo. Y es que la Edad de Oro del Deporte en Valverde del Camino coincidió, y no por casualidad, con tu gestión al frente del Patronato de Deportes”.

Pepe Mantero comenzó su andadura como director gerente en el Polideportivo Municipal de Valverde del Camino en 1987 y puso en funcionamiento el Patronato Municipal de Deportes de esta localidad. Su primer objetivo fue dotar a Valverde de un gran tejido asociativo deportivo que consiguió a lo largo de los años. Hoy siguen funcionando muchas de las asociaciones y clubes que se constituyeron en aquella época.

Posteriormente, puso en marcha el Consejo Sectorial de Deporte formado por todas las asociaciones, centros de enseñanzas y partidos políticos con representación municipal. Junto a dicho Consejo consiguió sentar las bases para la gestión de subvenciones. Durante muchos años colaboró en el programa de Plan de Ayuda a la familia donde estaban acogidos todos los centros educativos de este municipio, concretamente en los Talleres de Multideportiva, que se organizaban durante el curso escolar.

También puso en funcionamiento los Juegos Deportivos Escolares donde se convocaban deportes como baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, voleibol, atletismo, tenis, tenis de mesa y ajedrez; contando para ello con la colaboración de todos los centros de enseñanza, monitores de las escuelas deportivas y los distintos clubes de deporte, implicando con ello a todos los que de alguna manera tuvieran que ver con el deporte.

Elaboró, con la colaboración de los profesores de Educación Física de cada centro, el programa “Deporte y Salud”, una nueva forma de vivir el deporte en edad escolar. Este programa fue presentado en varias jornadas a las que asistió como ponente y muchos municipios de Andalucía lo utilizaron como referente, incluso fue estudiado y llevado a cabo en el ámbito universitario de Cuba, a través de un rector que importó dicho programa para implantarlo en su material curricular. Durante su trayectoria, Mantero puso en funcionamiento los pabellones cubiertos, llevó a cabo la construcción de nuevas instalaciones y las reformas de muchas otras, que hoy siguen en funcionamiento.