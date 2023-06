Pardo Benítez se corona en el Alps de golf de Andalucía

José Manuel Pardo Benítez ha sido el ganador del Alps de Andalucía disputado en Isla Canela Links, en Ayamonte, donde ha luchado hasta el último hoyo más los dos de play off para imponerse a Benjamin Kedochim, con quien había empatado con 18 golpes bajo par. Emocionante final en la octava prueba del Alps Tour que cuenta ya con dos victorias españolas.

Desde la primera jornada del Alps de Andalucía se veía que iba a ser un duelo entre franceses y españoles, que cada día ocupaban los primeros puestos. La igualdad ha sido tal que, haciendo resultados espectaculares en la jornada final, ha acabado con un duelo a muerte súbita entre un francés y un español en el que ha resultado ganador el madrileño que juega por la Federación de Castilla La Mancha, José Manuel Pardo Benítez.

Benjamin Kedochim, con 7 birdies y un bogey tenía la oportunidad de hacer birdie en el último hoyo para desbloquear la situación, ya que José Manuel Pardo Benítez, que no había tenido el comienzo de jornada esperado, con dos bogeys, supo remontar la vuelta con 10 birdies desde el hoyo 4 hasta el 18 incluido, para mantener opciones al título tras firmar la mejor vuelta del día, de 64 golpes. Y así fue. Primer hoyo de play-off, el 18, los dos caen en el mismo bunker de la izquierda y los dos acaban el hoyo al par. Segundo hoyo, los dos a calle, Benjamin tropieza con una rama y se queda corto de green y de ahí se enfrenta a putt de 10 metros y José Manuel de 3, lo emboca y gana su primer torneo en el Alps Tour.

José Manuel Pardo Benítez, ganador del Alps

"Estoy que no me lo creo, feliz. He tenido un comienzo complicado, con dos bogeys que he dicho, vaya, se va a poner guay la cosa´, pero luego he hecho 3 birdies seguidos (hoyos 4, 5 y 6) y ahí he empezado con muy buena dinámica y mucha confianza. He pateado fenomenal, he metido todo. Iba jugando con dos amigos de toda la vida, Enrique Marín y Víctor García Broto y lo hemos pasado muy bien, iba muy a gusto con ellos. Cuando estaba terminando, iba sin sensación de que pudiese ganar pero con la ilusión de alcanzar a Benjamin. Cuando he salido al play-off sabía que podía ganar, que mi juego estaba ahí pero super tranquilo, cero nervios porque perder no era una derrota. Tenía la certeza de que podía ganar, pero cuando he metido el putt del 18 he dicho, `no me lo creo´. Ha sido muy emocionante. Esta victoria cambia todos mis plane, de estar luchando por mantener la tarjeta del Alps a luchar por llegar al Challenge Tour el año que viene. Estoy feliz”. Y es que con esta victoria José Manuel ha escalado desde el puesto 24 a la 6ª posición del Ranking del Alps Tour, lo cual le abre la oportunidad de llegar al Challenge Tour si mantiene este puesto a final de temporada.

Benjamin Kedochim se ha quedado en segunda posición con el que ha subido al 8º del ranking, "creo que he hecho bien mi trabajo y estoy contento, ha venido un jugador mejor de atrás y me lo ha quitado, pero así es el golf"

Quim Vidal ha luchado por su segunda victoria del año, pero con 67 golpes y una tarjeta impecable, sin errores, se ha tenido que conformar con la tercera posición con un total de 16 bajo par. "He jugado bastante bien, ha sido una pena porque ha sido como ayer, no me han entrado los putts de birdie, he tenido muchísimas ocasiones que no las he podido ir aprovechando. Se me han escapado un poco. He jugado muy bien. Es una pena porque siento que podía haber ganado, pero me voy contento con mi juego". Con su tercera posición Quim asciende un puesto en el Ranking del Alps Tour y, manteniendo la 3ª posición, daría el salto la próxima temporada al Challenge Tour.

Hay que destacar la actuación del amateur andaluz Rocco Repetto, mejor amateur clasificado, que ha finalizado con 68 golpes para un total de 11 bajo par en 8ª posición.

Isla Canela Links ha dado una vez más la oportunidad a todos los jóvenes participantes en el Alps de Andalucía de llegar a los circuitos más importantes a nivel mundial, y de conocer con detalle el campo en el que muchos de ellos disputarán las PQ2 del DPWT el próximo mes de noviembre. Un campo que, con el asesoramiento de la Green Section de la RFEG, se ha presentado en magníficas condiciones para una competición de alto nivel.

Pardo Benítez une su nombre al palmarés del Alps de Andalucía, una de las citas más importantes del Alps Tour en el que figuran Jerome Lando Casanova (2012), Pol Bech (2013), Borja Etchart (2014 y 2015), Tom Shadbolt (2016), Clemens Gaster (2017), Alexander Daydou (2018), Lucas Vacarisas (2020), Edgar Catherine (2021), Gary Hurley (2022) y ahora José Manuel Pardo Benítez, (2023).

El Alps de Andalucía, torneo puntuable para el ranking mundial, ha contado con el patrocinio de la Real Federación Española de Golf, la Real Federación Andaluza de Golf, Loterías y Apuestas del Estado, así como Isla Canela Links, Alps Tour, el Consejo Superior de Deportes, Allianz, AON, Rentokil, Kyocera, BCD Sports, Mahou San Miguel, Solán de Cabras y Nextcaddy, bajo la organización de JGolf.