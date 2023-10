Paquito Gómez, campeón de Europa de Supermotard: "Ganar el Mundial sería un orgullo para Huelva"

El piloto onubense Paquito Gómez, campeón de Europa y bicampeón de España de Supermotard, manifestó que quiere competir la próxima temporada en el Campeonato del Mundo con el reto de hacer historia porque "ningún español ha ganado nunca" y "sería un orgullo para España y Huelva: sería brutal", subrayó.

Reconoció que será en su carrera "otro pasito más" y también "un reto bastante duro porque ya hay muchos pilotos en competición que han sido campeones del mundo repetidas veces".

No obstante, apunta a seguir progresando tras ganar este año el Campeonato de Europa siendo un debutante. "Me siento súper contento. Ha sido increíble ganar dos campeonatos este año", comentó Gómez, que de la competición continental detalló que le da mucho valor por ser la "primera vez en este campeonato y llegar y ganar ha sido un triunfo grandísimo".

Lo peor del Europeo ha sido que "todos los circuitos han sido nuevos", sumado a que ha tenido "muy poco tiempo para probar la moto en entrenamientos libres" y ha "tenido que estar probando muchas cosas en poco tiempo y rápido: era un campeonato nuevo, muy difícil, con mucho nivel y equipos con muchos más presupuesto económico", dijo.

Pese a ello, valoró cómo ha gestionado cada carrera y cómo ha ido "estudiando a los pilotos" y aplicando "la habilidad para coger el tranquillo rápido a los circuitos"; y destacó que "el equipo ha puesto todo de su parte y dado con la tecla casi siempre", aunque fuera "en el último momento".

Ha podido hacer una moto "bastante competitiva" y sumado regularmente muchos puntos, aunque llegó a la última prueba segundo en la general y con la necesidad de ganar las dos últimas carreras y que el líder del campeonato fuera como mucho tercero.

"Ha sido difícil de gestionar porque tenia bastante presión, sabía que tenia que ganar sí o sí y lo he intentado todo y al final me ha salido", resaltó Gómez, que indicó que "cuando me vi fuerte y la moto me dejaba pilotar como quería me vi más cerca del título", aunque "no dependía solo de mí".