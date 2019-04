La Palma recupera la sonrisa (1-0)

La Palma volvió a recuperar la sonrisa ante su afición en un partido que pudo sentenciar en varias ocasiones, pero tuvo que esperar al pitido final para celebrar los tres puntos.

Los locales salieron más enchufados desde el pitido inicial, gozando de varias oportunidades en jugadas a balón parado dónde la superioridad aérea de Andrés en el área rival no pudo ser aprovechada, ya que los balones que prolongó no encontraron rematador. Respondieron a las ocasiones recibidas mediante una falta que A. López controla dentro del área pero que no acertó a rematar entre los tres palos.

En el minuto 25, tras una jugada en la que acaba el balón dentro del área y tras un intento de remate de Andrés que rebota en la defensa visueña, el balón suelto es cazado por Galleti, que siendo el más listo en medio del barullo, logra meter el balón dentro de la portería poniendo el 1-0 en el marcador.

Con la ventaja en el marcador, el conjunto condal se apoderó de la posesión del balón y manejó el ritmo del partido, incluso gozó de algún contragolpe peligroso que no culminó, pero finalizó el primer tiempo con la balanza a favor de los visitantes, aunque ninguno de los equipos pudo transformar el mejor momento sobre el terreno de juego en ocasiones claras de gol.

Tras la reanudación, se mantuvo el mismo guion que en el primer periodo, los palmerinos buscando un juego más combinativo para llegar a portería contraria y los sevillanos, por el contrario, con un estilo más directo.

La jugada más clara para sentenciar el partido llegó en el minuto 54, cuando Galleti robó un balón en banda derecha, pasa a Manu Cruzado, éste a Carlitos que consigue driblar al portero, pero tras hacer lo más difícil se queda sin ángulo y prefiere realizar el pase de la muerte a un compañero, pero el balón se quedó huérfano de rematador.

El partido entró en un periodo de trance, sin ningún dominador claro, pero se volvió a activar a favor de los locales tras el movimiento de los banquillos, los jugadores que saltaron al césped animaron el juego de ambos equipos en los minutos finales.

Pero antes de ello, La Palma volvió a inquietar el área de Álex Melli, en un contraataque tras un robo de Galleti, de nuevo, que pasa a Christian que finalmente cedió el esférico a Manu Cruzado para rematar a puerta, pero se marchó por encima de la portería.

En los minutos finales, un nuevo robo palmerino en campo contrario, esta vez de Juanma, provocó un contragolpe en el que el joven futbolista buscó a Diego Pinto que ganó la posición a su defensor, para plantarse ante la portería rival, pero con la mala fortuna de se quedara sin ángulo para rematar a puerta.

La Palma logra colocarse en el décimo puesto alejado cinco puntos de los puestos de descenso directo y a tres de las posiciones inseguras por los descensos de superiores categorías, en una jornada agridulce para los equipos onubenses.

FICHA TÉCNICA:

La Palma C.F.: Luis; Juan, Álex Pérez, Manu Calle, Pablo, Andres, Galleti (Juanma, 89’), Álvaro (Miguel, 76’), Carlitos (Diego Pinto, 62’), Manu Cruzado (Ángel, 90’) y Christian (Luque, 93’).

U.P. Viso Graphenstone: Álex Melli; Jaime, A. López (Lobato, 55’), Lora (Pedro, 76’), Diego, Migue (Salvat, 62’), Gabri, Rafa Moreno, Chico, A. Vega (Falcón, 85’) y Luna.

Arbitro: Romero Llamas, del Colegio de Árbitros de Cádiz. Amonesto a los locales Juan, Pablo, Carlitos, Manu Cruzado, Velasco y al entrenador Dioni Arroyo, y a los visitantes Diego, Rafa Moreno y A. Vega.

Gol: Galleti (25').

Incidencias: 500 espectadores.