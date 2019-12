Paco Ojeda: "Lo hemos pasado mal porque hemos empezado perdiendo el dobles mixto"

El éxito persigue al Recreativo Bádminton IES La Orden desde que comenzó la temporada. Después de una primera vuelta impecable y sin fallos, el conjunto onubense empezó la segunda frente al Benalmádena, al que doblegó por 0-7, y ha continuado dibujando una estela idílica ante el Arjonilla, al que también venció por 1-6 en la novena jornada de la TOP8 LaLigaSports para situarse una semana más como líder de la clasificación con 27 puntos.

Al término de este último duelo, Paco Ojeda hizo balance, aunque señaló en primer lugar que “lo hemos pasado realmente mal porque hemos empezado perdiendo el dobles mixtos, que no deberíamos haber perdido, pero el tapiz era una pista de patinaje y ni Haideé ni Eliezer se han mostrado cómodos porque tenían miedo e incluso muchas veces se les ha escapado el volante porque tenían miedo a caerse y eso ha condicionado mucho el partido”. De igual forma, el técnico apuntó que “el Arjonilla se vino arriba en ese momento, con un público que ejerció mucha presión y que nos hizo afrontar los dobles que quedaban con mucha incertidumbre, además del conflicto del tapiz, que finalmente hemos tenido que jugar sobre la pista del pabellón porque nos negamos a continuar jugando así”.

Sobre el encuentro en sí, Paco Ojeda destacó que “en el dobles femenino tanto a Haideé como a Nerea les ha costado coger el ritmo porque además sus rivales han jugado muy bien, por lo que ha costado muchísimo y sabíamos que era un partido clave, que si lo perdíamos podíamos sufrir, lo que pasa es que el Arjonilla y su público se han ido desinflando y eso también ha hecho mucho”. Acerca del debut de Alejandro Pérez en esta temporada, el entrenador subrayó “su brillantez sobre el terreno de juego, ha sido un partido muy bonito donde ha tenido sus fases de dudas como novato ya que sólo se jugó en Liga el pasado año, y eso le ha costado perder el segundo set pero ha sabido reponerse y eso es muestra de su madurez como jugador y de que estamos haciéndolo bien con la cantera, de la que él es el máximo exponente”.

Estas próximas semanas serán de descanso para el IES La Orden, que no se relajará en exceso ya que el equipo recibirá el próximo 12 de enero al Rinconada, del que Paco Ojeda opina que “es un partido muy difícil, que la prensa describió hace unos años como el Clásico del bádminton español y que este año volverá a serlo aún más porque somos los dos primeros equipos de la clasificación”. Por último, y sobre la plantilla, Ojeda manifestó que “quién nos iba a decir al comienzo de la Liga que íbamos a llegar a diciembre inmaculados e invictos porque no era un objetivo irrenunciable, pero esta competición es muy larga, pasan muchas cosas, muchas lesiones, contratiempos y viajes que pueden trastornarnos y nunca se sabe, aunque seguimos en el camino que queremos y con la mirada puesta en llegar a la final”.

Por su parte, y como una de las protagonistas del duelo, Haideé Ojeda señaló que “ha sido un encuentro duro, en el que los jugadores del Arjonilla nos pusieron las cosas muy difíciles, empezando porque el dobles mixtos lo tuvimos que jugar en una pista que resbalaba y, por el miedo a lesionarnos, Eli y yo no éramos capaces de dar dos pasos seguidos y debido a ello vino la derrota”. Así, la deportista explica que “tras esto, nos negamos a jugar en ese tapiz que finalmente quitaron y jugamos en otra pista; yo, particularmente, no tuve mi mejor día, pero con el apoyo y la ayuda de mis compañeros pudimos sacar cómodamente los dos últimos sets del dobles femenino y los demás partidos del encuentro fueron duros aunque no se refleje en los resultados”. Por último, destacó que “estamos muy contentos por finalizar el año de esta forma, hasta el momento somos los únicos invictos en la Liga y estando a dos derrotas del segundo y tercer clasificado, lo que nos da tranquilidad con vistas a la lucha por el título”.