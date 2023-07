Oro y bronce del piragüismo Tartessos Huelva en el Campeonato de España

El Equipo Juvenil y Sénior del Club Piragüismo Tartessos Huelva, se desplazaba éste fin de semana hasta Verducido (Pontevedra), para participar en el Campeonato de España Sprint Olímpico juvenil y sénior obteniendo unos grandísimos resultados para éste Club de Piragüismo de nuestra ciudad.

El viernes 21 de julio a las 17:50 se proclamaba campeona de España con medalla de oro en mujer juvenil k 1-500 metros, la palista del Club Piragüismo Tartessos Huelva Daniela García Heredia y así daba por finalizada una temporada nacional llena de grandes éxitos en la pista, en la que ha subido a podium en todas las pruebas del calendario nacional.

También el domingo 23 a las 9.30 horas, la embarcación k.4-200 metros , con la tripulación formada por Daniela Garcia Heredia, Adriana Barba Orta, Laura Franco Romero y Araceli Alonso Zafra , se hacían con el bronce tras una espectacular carrera, después de haberse quedado con la miel en la boca el sábado con el k.4-500m dónde quedaban en cuarta posición rozando la medalla.

También destacar otros buenísimos resultados del equipo como la cuarta posición en Final B, en k.1-200 metros la palista, mujer juvenil Adriana Barba Orta. En la embarcación k.2-200 y 500 m, final A , las palistas Laura Franco Romero y Adriana Barba Orta, obtuvieron la quinta posición empatadas con la cuarta y la novena.

El Equipo Sénior también tuvo una buena participación, consiguiendo clasificarse en Final A. K.4-1000 y obteniendo la SÉPTIMA POSICIÓN , asimismo se batieron en k.4-200 y 500 metros, que se clasificaban en FINAL B obteniendo la PRIMERA POSICIÓN DE LAS DOS PRUEBAS, holgadamente. La tripulación compuesta por Manuel Martín , Alejandro Rodriguez, los hermanos Alberto y Alejandro Alonso.

Ahí no quedó todo, en k.1-500 y 200 m, muy bien peleado, Manuel Martín pasó a final C que no se disputaba y Alejandro Rodriguez que se estrenaba con su primera competición nacional con octava posición en final b.

Esta pareja también disputaba el k.2-200 metros, Manuel Martín y Alejandro Rodriguez con una clasificación en Final B, con la sexta posición.