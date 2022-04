Gran papel de los onubenses en el Nacional de Lanzamientos Largos en Castellón

Los atletas onubenses Andrea Barroso, Rodrigo García y Francisco Manuel Santana realizan una excelente competición en el VII Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno en Categorías Menores sub 20, sub 18 y sub 16, Nacional celebrado el fin de semana en la pista de la Universidad Jaume I y en la pista municipal Gaetá Huguet de Castellón de la Plana.

En sub 16, el isleño cadete de primer año Rodrigo García Orozco (Club de Atletismo Ciudad de Lepe), pupilo de Elena Cobos García, en disco bronce andaluz y en pista cubierta en peso bronce nacional y plata andaluz, partía en disco con el quinto registro entre los ocho participantes con una mejor marca de 43.04 metros, confirmando su posición acabando clasificado en un buen 5° puesto tirando 42.85 metros (35.61-37.53-37.92-42.85-X-38.39). El oro con 48.92 fue para Víctor Melgar González (Puentecillas Palencia), plata con 44.43 mejor marca personal (MMP) Yeray Royuela Obeso (Puentecillas Palencia), y bronce con 44.43 MMP Marcos Salcedo Martín (Ajalkala).

En sub 18, el juvenil isleño Francisco Manuel Santana Toscano (Bahía Algeciras), también discípulo de Elena Cobos García, en disco bronce andaluz y en peso bronce andaluz indoor, partía con el quinto registro entre los ocho participantes con una mejor marca de 48.40 metros, acabando clasificado en un meritorio 4° puesto que rozó el podio, en el tercer intento llegó a los 47.70 metros (45.39-47.23-47.70-X-44.94-44.81). El oro con 57.56 fue para Aleix Camats García (CA Igualada), plata con 52.04 Arnau Llorens Capdevila (Playas de Castellón), y bronce con un solo tiro en el cuarto intento alcanzando los 47.81 Bruno Cagigos Fuster (E.A. Majadahonda).

En femenina, la juvenil choquera Andrea Barroso Romero (Atletismo Curtius), pupila de Francisco Díaz Rivera, campeona de Andalucía en jabalina, partía con la séptima marca entre las ocho participantes con un mejor registro de 38.70 metros, acabando clasificada en 6° puesto tirando 36.87 (36.87-33.38-35.66-29.79-35.32-33.10), mejorando el 11° puesto y el lanzamiento de 32.48 metros que obtuvo en la anterior edición en Huelva. El oro con 46.80 MMP fue para Alba Pérez Sanz (Universidad de León Sprint St.), plata con 45.51 MMP Leyre Hoyuelos Aldea (Las Celtíberas), y bronce con 44.40 Leire Arranz del Río (Piélagos). Las jornadas de lanzamientos en la Comunidad Valenciana también integraron el martillo.

Por otro lado, el atleta sénior lepero Moisés Antonete Sánchez (At. Badajoz), fue el único representante de la delegación onubense que disputó el Campeonato de España de Maratón Absoluto y Máster el domingo, día 3, en Zaragoza; entre 47 participantes acabó clasificado en el 23° puesto de la general y el 14° puesto en sénior con un tiempo de 2:33.07, próximo a sus 2:32.29 mejor marca personal en la distancia de los 42.195 metros obtenido la anterior temporada en Barcelona. El ganador con 2:11.53 fue Jorge Blanco Álvarez (Asics Running), segundo con 2:13.00 Ibrahim Chakir Elosri (Atletismo Bikila), y tercero con 2:15.09 (Houssame Eddine Benabbou Azizi (CA La Nucía CAB).