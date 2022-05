Los onubenses brillan en el Campeonato de España de clubes

Destacada actuación de los atletas onubenses Carlos Martín, Raúl Camacho, Ángel Real y Antonio Palma en el Campeonato de España de Clubes, Liga Joma, que durante el fin de semana celebró la primera de las tres jornadas, con cuatro encuentros de División de Honor y también de Primera División.

En División de Honor fueron cuatro cuadrangulares. El encuentro A en el polideportivo El Fontanar (Córdoba), con el vigente campeón Playas de Castellón que sumó 190,5 puntos, Unicaja Jaén Paraíso Interior 178, CD Surco Lucena 176 con Carlos Martín Romero en triple salto, que obtuvo el 3º puesto con un mejor intento de 15.38 metros, y Perceiana-Extremadura 142,5.

El encuentro B en el Estadio Serrahima (Barcelona), con el F.C. Barcelona 206, Grupompleo Pamplona At. 178, Alcampo Scorpio 71 sumó 165 y AA Catalunya 136. El encuentro C en la pista Los Pajaritos (Soria), con Atletismo Numantino 207, Real Sociedad 192, S.G. Pontevedra 175 y A.D. Marathón 106.

El encuentro D en el Estadio Enrique López Cuenca de Nerja (Málaga), con el CA Fent Camí Mislata sumó 201 puntos con Raúl Camacho Fernández en triple salto que obtuvo el 1º puesto con 14.78 metros, Tenerife CajaCanarias 186, Trops-Cueva de Nerja 179 con Pablo Toscano Bermejo que en jabalina obtuvo el 7º puesto tirando 50.44 metros mejorando sus 45.65 metros y UCAM-Cartagena 120. La clasificación general entre 16 clubes los andaluces van en 7º puesto Unicaja Jaén Paraíso interior y 10º puesto Trops-Cueva de Nerja.

En Primera División el encuentro A en las pistas de atletismo Toni Herreros en Gandía (Valencia), con L'Hospitalet At. sumó 236 puntos, Elche-Decatlón 176, Safor-Teika 160 y Gandía-Alpesa 110. El encuentro B en pistas Le Basses (Lleida), con el Cornellá At. sumó 216 puntos, Universidad de Oviedo 167, Super Amara BAT 161 y Aldahra Lleida U.A. 135. El encuentro C en el Estadio de Atletismo Monzón (Huesca), con Atletismo Alcorcón 197, At. Intec-Zoiti 182, Durango Kirol Taldea 175 e Hinaco Monzón 127.

El encuentro D en el Estadio El Helmántico (Salamanca), con R.C. Celta 195, Bahía de Algeciras 186 con Ángel Real Arsuaga en 400 metros que obtuvo el 6º puesto con un crono de 50.21 mejorando sus 50.29, y en relevos 4x400 metros realizó la última posta obteniendo el 1º puesto con 3:17.74 (J. Barrientos Villalobo-C. Cana Vázquez-S. Flodavid Soclo-A. Real Arsuaga), José Manuel Cortés Medina en 3.000 metros obtuvo el 6º puesto con un tiempo de 9:18.03 y en 1.500 metros obtuvo el 4º con 4:05.18, Rafael Pérez Villegas en longitud obtuvo el 5º puesto con 6.49 metros y en triple salto obtuvo el 8º con 12.76 metros, David Santana Toscano en triple salto obtuvo el 7º puesto con 12.76 metros, Antonio Palma Vaz en lanzamiento de jabalina obtuvo el 2º puesto tirando 56.93 metros, Atlético Salamanca 182 y CEA Tenerife 1984 sumó 125. La clasificación general entre 16 clubes va en 5º puesto el andaluz Bahía de Algeciras.

En femenina también comenzó el Campeonato de España de Clubes, Liga Iberdrola celebrando la primera de las tres jornadas con cuatro encuentros en División de Honor e igual número en Primera División. En División de Honor con cuatro cuadrangulares.

En el encuentro A en el polideportivo municipal de Andújar (Jaén), con el más galardonado de la historia Valencia Club Atletismo que sumó 235 puntos, Unicaja Jaén Paraíso Interior 178, Trops-Cueva de Nerja 144 con Sandra Shenkel que en 3.000 metros obtuvo el 4º puesto con un tiempo de 10:35.17 y Atletismo Alcorcón 125. El encuentro B en el Estadio Corona de Aragón (Zaragoza), con Playas de Castellón 241,5, Alcampo Scorpio 71 sumó 165, Univ. León Sprint At. 145 y AA Catalunya 136,5. El encuentro C en el Estadio Congost de Manresa (Barcelona), con el vigente campeón F.C. Barcelona 222, Avinent Manresa 193,5, L'Hospitalet At. 139 y Tenerife CajaCanarias 131,5. El encuentro D en la pista auxiliar del Estadio de Anoeta (San Sebastián), con At. San Sebastián 213, Grupompleo Pamplona At. 201, Ría Ferrol-C.Arenal 136 y Super Amara BAT 136. La clasificación general entre 16 clubes las andaluzas van en 7º puesto Unicaja Jaén Paraíso Interior y 10º puesto Trops-Cueva de Nerja.

En Primera División en el encuentro A en las pistas de Santa Ana de Paracuellos del Jarama (Madrid), con A.D. Sprint sumó 191 puntos, Las Celtíberas 178, Cornellá At. 162,5 y UCAM-Cartagena 149,5. El encuentro B en la pista de Atletismo de Landako en Durango (Vizcaya), con Piélagos 222, CA Valladolid 188,5, Bidezábal Durango At. 169,5 e Hinaco Monzón 107. El encuentro C en la pista de atletismo Emilio Villagrasa de Sagunto (Valencia), con Juventud Atlética Elche 210,5, Aldahra Lleida UA 189, CA Safor-Teika 173,5 y Ca Silla 111. El encuentro D en la pista del Centro Gallego de Tecnificación Deportiva (Pontevedra), con A.D. Marathón 190, Oviedo At. 177,5, S.G. Pontevedra 165 y At. Femenino Celta 150,5.