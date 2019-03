La Olímpica pierde y toca fondo ante el Peñarroya (0-1)

Tres partidos consecutivos perdiendo, un gol en esos mismos encuentros y sólo a un punto del descenso. ¿Puede ir algo peor? Sí, la opacidad con la que la cuenta oficial de la Olímpica Valverdeña en Facebook ve el presente de su equipo. Otro mal encuentro de los verdiblancos, sin espíritu, sin orden y sin control, acabó con derrota ante el Pañarroya.

Lo mejor de la hora –17:00 y de la fecha, domingo de Carnaval– es que no fueron muchos los que vieron el despropósito. Se vio a un equipo sin ideas, a la deriva, incapaz. Sólo tiró de orgullo cuando la gesta se antojaba inalcanzable. Todos los problemas se agravan cuando el equipo del vestuario de al lado pelea por los mismos objetivos que uno mismo: No descender. Sebi anotó de falta un libre directo desde el vértice izquierdo. El balón entró por el palo que ya no defiende Nacho. El conjunto cordobés no necesitó más para amarrar una revitalizante victoria.

Selu, únicamente y en contadas imaginaciones, ofreció algo diferente. Alfonso Lozano, al que se le acaba el crédito, tampoco tiene soluciones en el banquillo. Ni fuera de él. De los Braulio, Luis Zambrano, Canterla y Pablo Oliveira que faltaron ayer, sólo se añoró la ausencia del último. La Olímpica pudo empatar; nunca ganar. Pachón estrelló un cabezazo en el travesaño. Selu marró un uno contra uno por dejadez. Y Jesús Blanco rozó el larguero en una falta flotante. Todo, sin convicción. A jirones. Con menos fe que necesidades. El enfermo está crítico, pero no muerto. Son 10 finales las que quedan por delante.

FICHA TÉCNICA

Olímpica: Nacho; Germán, Antón (Jesús Blanco, 57’), Kin, Güi (Manuel Arrayás 74’), Paco, Víctor Pachón, Kevin, Selu, Samu y Diego (Javier Ordóñez 68’).

Peñarroya: Miguel Díaz; Manu, Tena, Pedro, Toni, Jorge, Álex (Miguel Ángel Sanz, min. 46), Matías, Alberto (Sergio, min. 77), Sebi y Diego (Raúl, min. 82).

Goles: 0-1 (55’) Sebi.

Árbitro: Del Río Lozano. Bien. No tuvo excesivos problemas. Mostró cartulina amarilla a Antón, Güi, Víctor Pachón, Jesús Blanco y Germán por parte local; y a Diego, Jorge, Pedro, Miguel Ángel Sanz y Raúl por parte visitante.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de liga del grupo 1 de División de Honor, disputado en el Javier López Guilarte ‘Zarrita’ de Valverde del Camino ante un centenar de espectadores.