La Olímpica muere en la orilla con el Alcalá

La Olímpica Valverdeña se disponía otra vez a obrar el milagro, pero la diosa Fortuna le fue esquiva. La estructura del partido era la misma que en ocasiones anteriores. Primera parte para la basura y gol de su rival. El Alcalá, a diferencia de otras víctimas, no se descompuso con el empate verdiblanco y mató el encuentro a la contra.El duelo olía a revancha por la ‘manita’ de la ida. Lejos de la realidad. Los sevillanos, con un toque de balón exquisito y un juego rápido a dos o tres toques, se hicieron dueños de la medular y, por ende, de la primera mitad. Esta fluidez desembocaba, a veces, en contragolpes casi perfectos.En uno de ellos, llegó el primer tanto visitante. Los azulones aprovecharon la desorganización local para montar un contraataque infernal. Selu sacó una falta, el balón se marchó fuera, el portero sacó rápido y el final ya lo saben. El disparo de Edu desde la frontal rozó en un oponente y se coló por la escuadra. El primer acto tuvo un ‘uno contra uno’ de Iván que recibió Nacho en sus manos mansamente y un chut de Diego que salvó Javi nada más empezar el encuentro. Si se cobrase por objetivos, el portero visitante merecería hoy una paga extra. Su segunda parte fue una auténtica barbaridad.

Los sevillanos no se descompusieron y supieron gestionar bien el encuentro

Los verdiblancos aprovecharon la empanada de su rival para meter presión. Ni el Alcalá era tan fiero ni la Olímpica tan dócil como antes. Selu probó a Javi desde la frontal, pero se topó con una gran estirada; y Diego cabeceó a bocajarro en el segundo palo y también se dio de bruces con la realidad.El gol local sólo pudo llegar de penalti. Lo provocó Jesús Blanco y lo materializó, magistralmente, Samu. Eran los prolegómenos de otra remontada que no se iba a ejecutar. Dani e Iván no quisieron. Nacho pudo hacer algo más en un disparo muy centrado del 10, aunque no tuvo opciones en un balón cruzado del 9 que mató el encuentro. Ambos, con los locales volcados.Sublime planteamiento de Federico Martínez Gámez en su vuelta al Javier López como técnico rival. A fin de cuentas, poco ha cambiado la Olímpica desde entonces. Ayer, acusó las sensibles bajas de Pablo Oliveira, Víctor Pachón y Kevin, aunque se queda una jornada más 7 puntos por encima del descenso.

FICHA TÉCNICA:

Olímpica: Nacho; Germán, Antón, Canterla, Güi, Paco, Luis Zambrano (Samu, min. 17), Fran (Jesús Blanco, min. 60), Selu, Diego y Javi Ordóñez (Braulio, min. 46), min. 89).Alcalá: Javi; Ángel, Pedro, Mario (Adán, min. 86), Juanma, Leal, David (Cristian, min. 67), Yeray (Álvaro, min. 89), Edu (Josemi, min. 79), Dani e Iván (Acosta, min. 87).Árbitro: Romero Llamas. Regular. Sus decisiones crisparon continuamente a los dos equipos. Mostró cartulina amarilla a Güi, Antón, Selu, Paco y Nacho Canterla por parte local; y a Mario y Edu por parte visitante. Expulsó por doble amonestación al verdiblanco Braulio en el descuento.Goles: 0-1, min. 24: Edu. 1-1, min. 73: Samu, de penalti. 1-2, min. 80: Dani. 1-3, min. 82: Iván.Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de liga del grupo 1 de División de Honor, disputado en el Javier López Guilarte ‘Zarrita’ de Valverde del Camino ante alrededor de 300 espectadores.