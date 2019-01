La Olímpica domina al Cartaya (1-2)

Es posible que a estas horas el Cartaya le esté dando vuelta a su cabeza, con respecto a la derrota por uno a dos ante la Olímpica en el derbi. Y es posible que su pensamiento pase porque no mereció perder, es posible. Pero el fútbol es una suma general o una resta, que derivan en el resultado. Y el partido dejó claro que la Olímpica sumó mucho con respecto al plan que traía concebido y el Cartaya no sumó nada, es decir, no tuvo plan o no le salió. Así, Selu se bastó para descuadrar todo el entramado del equipo de Limón en el que no brilló ninguno de los violinistas, sólo Aitor se salvó de la quema. No comparecieron por el partido Sebas, Fernando Vaz, Lolo, Dani Pérez, a pesar del gol, Souto y Mario, extrañamente éste último, de lo más fiable del equipo.

El choque arrancó a cámara lenta. El Cartaya a paso y la Olímpica a pelotazos, buscando a Braulio y esencialmente a Selu, que acabaría siendo el hombre del partido. Asistió en el primer gol de su equipo y marcó el segundo, aspirante a gol de la Liga. El centrocampista la robó en el centro del campo, se percató del adelantamiento de Bocanegra y la enchufó en la escuadra desde la luna. Era el minuto 44 de la primera parte y curiosamente llegó el tanto cuando mejor estaba el conjunto de Limón, que tuvo tres de forma seguida para haber establecido el empate a uno con anterioridad. El tanto del sevillano dejó helado al Cartaya y al público, cero a dos al descanso.

Y cuando se esperaba toque de trompeta y acoso desmedido por parte local, fue el Cartaya y siguió al paso, con la Olímpica refugiándose cada vez más en torno a su portería, más por inercia para mantener la ventaja que por empuje rojinegro.

A los 68 de partido acortó distancias Dani Pérez. Y el gol llegó como el primero de la Olímpica por parte de Oliveira, a la salida de un córner. El delantero remató solo en el segundo palo y la impresión que dejó el gol fue que el Cartaya tenía tiempo por delante para la remontada, al menos para el empate. No llegó ni una cosa ni la otra. Entre otras razones porque la Olímpica comenzó a jugar con el tiempo, no se descompuso nunca y el Cartaya era todo impulso, de nuevo con los importantes fuera de onda o de temperatura, que viene a ser casi lo mismo.

Hubo una acción en la que el colegiado falló de forma lamentable. Debió expulsar con roja directa a Germán por una entrada criminal sobre Manuel, por detrás al tobillo sin opción de jugar la pelota. El lateral se tuvo que retirar del partido y el colegiado le mostró amarilla. Moreiro Orfila estuvo deficiente en todo. Y concretamente en esa acción, permitió que la Olímpica acabara el partido con once.

El todo caso no se le puede reprochar nada a la Olímpica, que trazó un plan en Cartaya y le salió de cine. Por su parte, el equipo de Limón decepcionó porque casi nunca fue el equipo que se esperaba, dejando hacer al rival y meciéndose más de la cuenta. Así pues, el año comienza bien para los andevaleños y lleno de dudas para el Cartaya, que si quiere ser aspirante debe recuperar el tono y la presión, ser menos previsible y que aparezcan los que deciden, porque se lo contrario, todo lo bueno que hizo en el final del pasado año, lo puede tirar por la borda.

FICHA TÉCNICA

Cartaya: Bocanegra, Manuel (Franci Ruiz), Juan López (Pitu), Aitor, Quino, Mario, Souto (Benítez), Fernando Vaz (Sergio), Dani Pérez (Canito) Lolo y Sebas.

Olímpica: Nacho, Paco, Gui, Antón, Oliveira, Pachón, Kevin, Germán (Jesús), Zambrano, Selu (Samu), Braulio (Canterla).

Goles: 0-1 Oliveira (17’); 0-2 Selu (44’); 1-2 Dani Pérez (68’).

Árbitro: Moreiro Orfila, de Sevilla. Pésimo técnicamente, dejando en manos de sus asistentes decisiones que le competían a él. No expulsó a Germán por una acción que era roja directa. Amonestó por los locales a Manuel y Souto y por los visitantes a Nacho, Paco, Pachón, Germán, Zambrano y Braulio.

Incidencias: Unos 300 espectadores. Campo en regulares condiciones.