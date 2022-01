El lepero 'Oché' Muriel se proclama campeón andaluz en Chiclana en la categoría M50

Las viejas glorias nunca fallan; el veterano lepero Francisco José Muriel Camacho 'Oché' se alzó con el título andaluz en la categoría M50, y también destacaron rozando el podio Francisco Javier Martín Buceta (4º M35), Sandra Schenkel (4ª sénior), Mahmud Abnu Hamadi (5º sub23) y Francisco Arguisuelas Andrés (5º M65) en el Campeonato de Andalucía de Campo a Través individual, de sub 16 a máster, y de clubes y relevos mixtos máster, celebrado el domingo, día 16, en el pinar público La Barrosa del municipio de Chiclana (Cádiz). Este Andaluz era clasificatorio para los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas absoluto, sub 20 y sub 23 que se disputará el día 30 en Jaén.

En masculina, categoría sub 16, entre 86 finalistas cadetes 27º Pablo Pavón Ceballos (Curtius), 31º Elías Hamzaoui Eddourabi (Curtius), 38º Carlos Maján Nieto (Curtius), 78º Ángel Navas Santander (Bollullos), 80º Moisés Vidal Cruzán (Arcoiris) y 81º Luis Miranda Ramos (Arcoiris). En sub 18, entre 72 finalistas juveniles, 17º Enrique Rodríguez Abreu (Bollullos), 27º Gabriel Villegas Domínguez (Arcoiris), 31º Víctor Conde García (Curtius), 49º Sergio Palma Domínguez (Bollullos), 67º Diego Manuel Carrasco Villarán (Bollullos) y 71º Julián Camacho Pichardo (Bollullos).

En sub 20, entre 33 finalistas júniors, 19º Alejandro León Popa (Curtius), 22º Pablo Martín López-Arenas (Curtius) y 27º Alejandro Bermejo Lunar (Bollullos). En sub 23, entre 26 finalistas promesas, buen 5º puesto de Mahmud Abnu Hamadi (Bollullos), 9º Alejandro Villalta Bueno (Utrerano Atletismo), 11º Alejandro Caiceo Fernández (Córdoba Patrimonio C.A.C.) y 22º Mario Luque Pedraza (Arcoiris). En absoluto, entre 47 finalistas séniors, 14º Pedro Rebollo Domínguez (Arcoiris).

En máster (veteranos), en M35 entre 31 finalistas meritorio 4º puesto para Francisco Javier Martín Buceta (Ciudad de Lepe) y 26º Alejandro Galvín Fañanas (Arcoiris). En M45, entre 42 finalistas, 38º Gabriel Villegas Escobar (Arcoiris) y 39º Francisco José Caiceo Parrilla (Arcoiris). En M50, entre 35 finalistas, 1º Francisco José 'Oché' Muriel Camacho (Ciudad de Lepe). En M65, entre 7 finalistas, buen 5º puesto de Francisco Arguisuelas Andrés (El Lince-Bonares).

En féminas sub 16, entre 83 finalistas cadetes, 6º puesto Elena Barragán García (Bollullos), 14º Fátima Fernández Franco (Curtius), 44º Laura Barneto Klassen (Bollullos), 47º Miruma Grima Stoica (Curtius), 49º Belén Iglesias Espina (Bollullos), 55º Ana Sánchez Villegas (Ciudad de Lepe), 70º Alicia Guerra Jerez (Bollullos) y 76º Sara Cruz Acosta (Bollullos).

En sub 18, entre 34 finalistas juveniles, 15ª plaza para Marta Ferrer Rodríguez (Curtius). En sub 20, entre 15 finalistas júniors, 7ª Irene Miranda Ramos (Arcoiris). En absoluto, entre 27 finalistas séniors, meritorio 4º puesto de Sandra Schenkel (Trops-Cueva de Nerja) y 20º de Miriam Gómez Barrera (Curtius).