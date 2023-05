Nuevo pódium del piloto Paquito Gómez en el Campeonato de Europa de Supermotard

El pasado fin se semana se celebró en la localidad italiana de Cerdeña la segunda cita del Campeonato de Europa de Supermotard, englobado dentro del Campeonato del Mundo de Supermotard, en el que participa nuestro piloto onubense Francisco Gómez Paquito, que se enfrenta a los mejores pilotos del mundo de la categoría. Un contratiempo de última hora hizo que Paquito no pudiese disponer para la carrera de su montura habitual, pese a los esfuerzos de su equipo también onubense, JBD Team.

A este problema también se añadieron algunos inconvenientes logísticos, que afortunadamente se pudieron solucionar gracias a la ayuda de algunos patrocinadores y amigos, sin los cuales no habría sido posible la participación de Paquito en esta carrera.

Ya en el circuito, y a pesar de tener que adaptarse a una moto nueva para él, Paquito marcó uno de los mejores tiempos, quedándose solo a dos décimas del mejor tiempo.

El sábado, la climatología fue la protagonista, haciendo que los entrenamientos cronometrados se disputasen en mojado. Con todo, el valiente piloto onubense consiguió la quinta posición en la parrilla para las carreras del domingo.

Las carreras del domingo se celebraron con condiciones mixtas, con asfalto húmedo. Paquito volvió a tirar de la calidad a la que nos tiene acostumbrados y consiguió entrar en meta en tercera posición en la primera manga, y en segunda posición en la segunda manga, aunque una penalización lo relegaría a la tercera posición.

Finalmente, tercera posición en el pódium del fin de semana, que le mantiene en la lucha por el título de Campeón del Mundo de SM, y con la satisfacción de haber superado con éxito todas las adversidades que se fue encontrando.

Paquito Gómez mostró sus sensaciones tras la prueba: “Ha sido un fin de semana difícil, de mucho trabajo. He ido adaptándome poco a poco a una moto que no conocía, y me voy satisfecho con el pódium. Quiero agradecer a mis patrocinadores: Ayuntamiento de Huelva y Muriel Racing y a mi equipo JBD Team todo el apoyo y el trabajo. También dar las gracias a Vialmotor, por ayudarnos con la logística de esta carrera.”

La próxima cita del Campeonato del Mundo de Supermotard tendrá lugar dentro de tres semanas en Alemania.