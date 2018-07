Nadal-Del Potro, plato fuerte

Un gran choque de pesos pesados acapara toda la atención en los cuartos de final de Wimbledon. El duelo entre Rafael Nadal y Juan Martín del Potro, números uno y cuatro del mundo, respectivamente, es un choque de trenes en busca de una semifinal sobre la hierba del All Englan que levanta gran expectación.

Mientras el español se entrenaba en la pista 5 del Aorangi Park, el argentino luchaba contra Gilles Simon para acabar su encuentro, interrumpido por falta de luz el lunes cuando el francñes se llevó la tercera manga (7-6, 7-6 y 5-7). Pero el de Tandil volvió a ser más efectivo en el tie brak y se llevó el cuentro al ganar la cuarta manga por otro 7-6 (5) para citarse 24 horas después con Nadal.

El balear está tranquilo. Llega a los cuartos sin ceder un set, tal y como ha hecho también Roger Federer. Y sabe que ha ganado a Del Potro en 10 de las 15 ocasiones en las que se enfrentaron, dos de ellas en hierba. La primera, en Queen's en 2007 (6-4 y 6-4) y la última en Wimbledon hace siete años, en octavos de final por 7-6 (6) 3-6 7-6 (4) 6-4.

Del Potro las recuerda. "Nunca le gané en hierba", por lo que afronta este reto con una calma pasmosa, a pesar de saber que tendrá que jugar tres días seguidos y que esto puede pasarle factura, como le ocurrió hace menos de un mes en Roland Garros, cuando necesitó dos jornadas para derrotar al croata Marin Cilic, y luego fue apabullado por Nadal en semifinales.

El mallorquín no ha salido de la pista central este año, al igual que Federer. De hecho, el serbio Novak Djokovic, ganador tres veces de Wimbledon, se ha quejado al respecto a la organización, porque él no ha pisado aún el recinto más importante, La Catedral. Del Potro ha disputado sus encuentros en la pista 1, en la 2 y en la 3, las siguientes en importancia del histórico club. "Me gustaría tener un apoyo importante en la grada, aunque estará dividido", señaló el argentino.

El ganador de ese encuentro se enfrentará en semifinales contra el vencedor del choque entre Djokovic y el japonés Kei Nishikori, con 13-2 para el bálcanico en el histórico de sus duelos, si boen éste será el primer choque sobre hierba y el cuarto en un Grand Slam entre ambos: en Roland Garros 2010 ganó Djokovic; en el US Open de 2014, Nishikori; y en 2016, en el Abierto de Australia, el de Belgrado resultó vencedor.

En la parte superior del cuadro Roger Federer se las verá con el sudafricano Kevin Anderson, con 4-0 para el de Basilea en el balance personal, primer enfrentamiento también sobre hierba, y con el suizo sin ceder un set ante el finalista del US Open el año pasado en sus partidos. Milos Raonic, finalista en 2016 en Wimbledon, se las verá con el estadounidense John Isner, con 3-1 para el americano, y también primer choque sobre césped. Será un duelo al sol entre los dos mejores bombarderos este año en el All England. Isner lleva 135 saques directos, y lo sigue Raonic, con 117 en cuatro partidos.