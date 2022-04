Tres bazas onubenses en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos en Castellón

La delegación onubense representada por tres atletas, Andrea Barroso Romero, Rodrigo García Orozco y Francisco Manuel Santana Toscano en el VII Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno en categorías menores sub 20, sub 18 y sub 16, competición que se celebrará el sábado 2 y domingo 3 de abril en la pista de la Universidad Jaume I y en la pista municipal Gaeta Huguet de Castellón de la Plana.

En sub 16 el cadete isleño Rodrigo García (Club de Atletismo Ciudad de Lepe), pupilo de Elena Cobos García, lo hará en lanzamiento de disco el domingo a las 10:00 horas en la pista Gaeta Huguet contando con una mejor marca personal de 43.04 metros, partiendo con el quinto registro entre ocho participantes. En ésta temporada ha logrado la medalla de bronce en lanzamiento de peso con 14.90 metros en el Campeonato de España en pista cubierta en Sabadell, la presea de plata en peso con 13.37 metros en el Andaluz Indoor en Antequera, y el metal de bronce en disco con 40.22 metros en el Andaluz en Motril.

En sub 18 el juvenil isleño Francisco Manuel Santana Toscano (Bahía Algeciras), también discípulo de Elena Cobos García, lo hará en lanzamiento de disco el domingo a las 12:40 horas en la pista Gaeta Huguet, contando con una mejor marca personal de 48.40 metros partiendo con el quinto registro entre ocho participantes. En ésta temporada ha logrado el metal de bronce en disco con 42.12 metros en el Campeonato de Andalucía de Lanzamientos Largos en Motril, y la presea de bronce en lanzamiento de peso con 12.75 metros en el Campeonato de Andalucía en pista cubierta en Antequera; además, obtuvo un excelente cuarto puesto en peso con 12.90 metros en el Andaluz sub 20 en pista cubierta en Antequera.

En femenina, Andrea Barroso Romero (Atletismo Curtius) está entrenada por Francisco Díaz Rivera; la campeona de Andalucía en lanzamiento de jabalina cuenta con un mejor registro de 38.70 metros, parte con la séptima marca entre ocho participantes. La choquera tiene experiencia en el Nacional juvenil celebrado en Huelva en la anterior temporada, donde acabó en 11° puesto con un tiro de 32.48 metros. Las jornadas de lanzamientos en la Comunidad Valenciana también integra el martillo.

Por otro lado, el atleta lepero Moisés Antonete Sánchez (At. Badajoz), es el único representante de la delegación onubense que disputará el Campeonato de España de Maratón Absoluto y Máster el domingo, día 3, en Zaragoza, fondista sénior que cuenta en la distancia de los 42.195 metros con un mejor registro de 2:32.29 obtenido la anterior temporada en Barcelona.