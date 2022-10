Nace un nuevo equipo de regatas, el 'Clínicas W Sailing Team'

La clase J70 en España está de enhorabuena porque con esta nueva incorporación ya son 4 los nuevos equipos que formarán parte de la flota del Mediterráneo con base en el Real Club Náutico de Barcelona. La tripulación que navegará a bordo del Clínicas W estará liderada por el ex olímpico Luis Martínez Doreste, acompañado de Adolfo López en la proa, el onubense Ricardo Terrades como trimmer y Guti del Castillo a la táctica. El barco navegará con los gallardetes del RCN de Barcelona, RCN de Gran Canaria y el RCN de Arrecife.

La temporada empieza este fin de semana en la Ciudad Condal, con el primero de los cinco eventos previstos en las International Barcelona Winter Series. Tras cuatro mangas celebradas este viernes, de momento va liderando el Tenaz de Pablo Garriga y con Rayco Tabares a la táctica. Seguido a tan sólo dos puntos por Bodegas Can Marlés de Jorge M. Doreste. El tercer cajón del podio es para los canarios del Clínicas W.

La primera jornada estuvo caracterizada por un viento que fue rolando a derechas y aumentando de intensidad a medidas que avanzaba el día, comenzando con un viento de unos 8-9 nudos que terminó al final de la tarde en unos frescos 17 y con bastante ola. El comité de regatas comandado por Pere Sarquella pudo celebrar de manera muy ágil un total de 4 mangas en las que Tenaz mantenía una bonita lucha con Can Marlés, imponiéndose en todas las mangas menos en la segunda que cruzaban la línea de llegaba en un apretado final contra Can Marlés. Un poco más atrás Clínicas W, Noticia de Luis Martín Cabiedes y el inglés Serious Fun luchaban por el tercer puesto de la clasificación general provisional, llevándose el gato al agua los canarios del Clínica W quienes en las dos últimas mangas pese a un fuera de línea pudieron remontar y ganarles en la última empopada.

Para este fin de semana hay programadas otras cuatro mangas por día. El parte meteorológico tiene previsión de cambiar y tras la tormenta que sacudió el litoral catalán se esperan condiciones de brisas muy suaves que harán esforzarse al máximo a todos los participantes.

Después de este evento de las International Winter Series, será la cita mundialista que se celebrará en Mónaco del 14 al 21 de octubre. A este Campeonato del Mundo acudirá el Clínica W que se estrenará por primera vez en un mundial de la calase J70.