Moisés Antonete y Nuria Roldán se alzan con la Milla Urbana de Trigueros

Los fondistas Moisés Antonete Sánchez y Nuria Roldán Morete se proclaman vencedores de la VIII Milla Urbana Virgen del Carmen en Trigueros, organizada por el Proyecto Social Calle 5 y Club Atletismo Conistorsis, y colaborando el Ayuntamiento anfitrión y la Diputación Provincial de Huelva. La competición se celebró en la tarde del viernes, día 15, alcanzando los 36 grados de temperatura, y 81 atletas finalizaron las carreras, que se desarrollaron por la calle Sevilla y adyacentes.

Se llevó la victoria en un muy apretado sprint el sénior lepero Moisés Antonete Sánchez (Atletismo Badajoz), realizando un tiempo de 4:59 sobre los 1.609 metros, cruzando la meta con el mismo tiempo su rival y amigo el promesa sanjuanero Alejandro Villalta Bueno (Utrerano de Atletismo), ocupando el tercer puesto con 5.06 el veterano portugués (que llevó el peso de la prueba) Nuno Correia (Areias de Sâo Joâo). Cuarto fue en 5.13 el júnior Santiago Conde González (Onubense de Atletismo), quinto en 5.22 el veterano luso Khalid Tahiri (Sport Lisboa e Fuzeta), sexto en 5.24 el júnior Yussef Saadaoui (Atletismo Beas), séptimo en 5.27 Diego Andrés García Perera (Telecom), octavo en 5.31 el lusitano Bruno Batista (Recreativo Alturense), y noveno en 5.32 Diego Ventura Minchón (Conistorsis).

En féminas triunfó con mucha autoridad en 6.17 la promesa nazarena Nuria Roldán Morete (Atletismo Albacete), seguida en 6.32 de la triatleta ayamontina, cadete de primer año, Evelyn Ariadna Rodríguez de la Paz (Atletismo Ayamonte), y en 6.35 la veterana puntaumbrieña Jessica Valdayo Suárez (Punta Umbría). A continuación se situaron con 7.10 la juvenil lepera Julia Camacho Muriel (Ciudad de Lepe), con 8.06 Valentina Arcángel Verdinelli, 8.14 la veterana portuguesa María Joâo Guerreiro Carrega (Atletismo Alturense), 8.46 la veterana Pilar Macías Pichardo (Correcaminos La Palma), 9.34 la máster Valeria Verdinelli Pohl, 10.24 la veterana María José Pérez Pérez (Atletismo Conistorsis), y 10.33 la veterana Rocío García Huelva (Atletismo Conistorsis).

Por categorías, los podios se formaron en bebé (80 metros) con Emilio Sánchez Fernández, Jaime Valle Caballero y Alberto Toro Vallejo; y Amira Bagnadel, Julia Gonzalvez Oliva y María Toscano Varela. En sub 8 prebenjamín (200 metros), Ángel Toro Mendes, Aitor Fradeja Recio y Unay Ortega Valle (Atletismo Curtius); y Ariadna Montejo Marcos (Onubense de Atletismo), Carla Aragón García (Atletismo Conistorsis) y Yumara Jiménez Ruíz.

En sub 10 benjamín (500 metros) en 2:21 Angeliano Donaire Pancho, 2:22 Iker Gómez Alfonso y 2:31 Antonio Sánchez Ramírez; y en 2:03 Olaya Ortega Valle (Atletismo Curtius), 2:25 Elena Delgado Moreno (Ciudad de Lepe) y 2:35 Alba Oliva Fuentes. En sub 12 alevín (800 metros) en 3:05 Damián Popovics (Curtius), 3:39 Alejandro García Gálvez y 4:07 Iker Aragón García; y en 3:17 Melissa Popovics (Curtius), 3:53 Lola Toscano Varela y 3:59 Samira Cáceres Bangachov.

En sub 14 infantil (1.300 metros) en 5:21 Héctor Arbelo Álvarez (Curtius) y 6:43 Luis Donaire Pancho; y en 6:21 Claudia Lorca Gálvez (Conistorsis). En cadete, en 6:32 Evelyn Ariadna Rodríguez de la Paz (Ayamonte). En juvenil, en 5:39 Antonio Borrero Lancharro (Onubense de Atletismo) y en 5:52 el portugués Tomás Fernandez (Recreativo Alturense); y en 7:10 Julia Camacho Muriel (Ciudad de Lepe) y 8:06 Valentina Arcángel Verdinelli.

En sénior, en 4:59 Moisés Antonete Sánchez (Atletismo Badajoz), 4:59 el promesa Alejandro Villalta Bueno (Utrerano de Atletismo) y 5:13 el júnior Santiago Conde González (Onubense de Atletismo); y en 6:17 la promesa Nuria Roldán Morete (Atletismo Albacete) y 6:35 Jessica Valdayo Suárez (Punta Umbría). En máster A, en 5:27 Manuel Jesús Ramos Marín (Correcaminos La Palma), 5:33 Raúl Pérez Serrano y 5:35 Raúl Cuadri Flores Conistorsis); y en 9:34 Valeria Verdinelli Pohl y 10:36 Rocío García Huelva (Conistorsis).

En máster B, en 5:06 el veterano C lusitano Nuno Correia (Areias de Sào Joâo), 5:22 el también veterano C portugués Khalid Tahiri (Sport Lisboa e Fuzeta) y 5:45 el veterano C puntaumbrieño Sebastián Pomares González (Punta Umbría); y en 8:14 la veterana D lusa María Joâo Guerreiro Carrega (Recreativo Alturense), 8:46 la veterana D palmerina Pilar Macías Pichardo (Correcaminos La Palma) y 10:24 la veterana C triguereña María José Pérez Pérez (Conistorsis).

El atleta de mayor edad en completar la milla en 8:46 fue con 72 años Miguel Baeza Romero (Atletismo Conistorsis).