Mikela Waldman, velocidad y técnica para el ataque del Sporting Club de Huelva

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca se ha hecho con los servicios de la extremo Mikela Waldman, futbolista californiana de 24 años (5/7/1996, San Francisco) formada en la máxima categoría del fútbol universitario estadounidense, en la que participó con la universidad Brown antes de dar el salto a su carrera profesional en Europa.

Su último club fue el Maccabi Holon israelí. Ahora Mikela Waldman pretende dar un paso más en su carrera aterrizando en la Primera Iberdrola "muy buena oportunidad" que le brinda el conjunto onubense, "porque he escuchado muchas cosas realmente buenas acerca del club y también de la liga. Siempre he querido jugar en la Primera División de España, en una gran competición y además en un buen equipo. Además, he escuchado muchas cosas buenas de la ciudad de Huelva y de Andalucía, así que estoy emocionada por explorar la región y vivir en España".

A pesar de su juventud tiene experiencias en ligas como la suiza y la sueca: "Comencé a jugar al fútbol cuando era una niña pequeña y tuve la oportunidad de jugar en la Division 1 del fútbol universitario de los Estados unidos en la universidad Brown y después de graduarme fui a jugar a la primera división de Suiza en un equipo llamado F.F. Lugano. Acabamos segundas y nos clasificamos para la Champions League pero realmente no jugué Champions League porque fiché por un equipo sueco llamado Hammarby. Fue una gran experiencia jugar en un un club verdaderamente importante de Suecia. Cuando terminó la temporada en Suecia en noviembre acabé yendo a Israel, donde jugué media temporada antes de acabarse la liga por la pandemia. Después volví a casa a San Francisco (California), donde he estado haciendo la cuarentena justo antes de firmar mi contrato por el Sporting de Huelva", explicaba.

En cuanto a sus características como jugadora, decía en su carta de presentación a la afición onubense que "soy extremo y me gusta jugar en el costado derecho. Soy una jugadora muy rápida y muy técnica y me gusta subir y bajar la banda, centrar y también llegar delante de la portería para crear ocasiones y marcar goles".

"Estoy muy emocionada por la próxima temporada. Sé muchas cosas buenas del club y de la manera de jugar así que tengo muchas ganas de integrarme en el fútbol español. Es muy técnico y táctico y estoy emocionada por poder mejorar mi juego en esos aspectos. Tengo muchas ganas de llegar y comenzar a entrenar con el equipo. Espero estar bien en la clasificación este año y que salga una temporada llena de éxitos", continuó para despedirse diciendo que "estoy muy emocionada por llegar a Huelva, conocer a la afición, empezar a entrenar y a jugar y hacer una gran temporada".