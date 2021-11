Cartaya toma el testigo en el cartel de las Huelva Series XCM para clausurarlo el día 13

Las Huelva Series XCM 2021 enfilan su recta final y, tras la disputa de su penúltimo encuentro que será este próximo sábado en Cala, ya se preparan para el que será el último calendado: la II Media Maratón Pinares de Cartaya.

Desde la rotonda de Consolación, se dará la orden de salida a partir de las 10 horas del sábado 13 de noviembre para rodar por un trazado de unos 43 kilómetros que se adentrarán en la Vía Verde. El pelotón discurrirá por parajes naturales como Arroyo Gordo y Las Adelfas, donde habrá una zona de trialeras, en un circuito no demasiado exigente y cargado de atractivos.

Al término de la prueba, el C.D.C Cartaya como organizador de la misma entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría convocada: de cadete a máster 60, masculino y femenino. Además, entregará medalla a los cuartos y quintos puestos.

Inscripciones

Las inscripciones deberán realizarse en el formulario web que estará habilitado hasta el día 8 de noviembre, si no se alcanza antes el cupo máximo de inscritos (establecido en 500 corredores). El precio es de 10 euros para federados y 20 para no federados. No se permiten inscripciones el mismo día de la prueba.

Para poder participar, se debe adquirir (2 euros) el dorsal único de las Huelva Series XCM al inscribirse en esta prueba si aún no se ha adquirido en las anteriores pruebas del circuito. A partir de las 8.30 horas se abrirá la oficina de carrera para la retirada de dorsales y la verificación de licencias.

Clasificación por clubes

Esta competición contempla una clasificación por clubes que se irá actualizando tras la celebración de cada evento, pudiendo consultarse las condiciones en la normativa del circuito. Actualmente y teniendo en cuenta que aún restan dos pruebas por celebrarse (esta de Cartaya y la próxima en Cala), lidera esta clasificación el C.C. El Bocina con 890 puntos. En segunda posición, se encuentra el C.D. San Bartolomé MTB con 739 puntos, mientras que en el tercer puesto encontramos al C.D. JIP Carbono B que alcanza los 722 puntos.

Web Huelva Series XCM 2021