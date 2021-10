El Máster Jóvenes Sub 13 y Sub 17 "Ciudad de Huelva” será puntuable en el ranking nacional

Este fin de semana tendrá lugar en la provincia onubense el Máster Jóvenes Sub 13 y Sub 17 “Ciudad de Huelva”, que estará organizado por la Federación Española de Bádminton y la Federación Andaluza de Bádminton; y patrocinado por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación de Huelva.

El evento contará con un gran número de participación, al ser un máster puntuable en el ranking nacional con 8 estrellas (el máximo número de estrellas que puede tener un máster) los mejores volantistas de nuestro país no han querido perderse esta cita. Hasta un total de 70 jugadores (42 de ellos pertenecientes a la categoría Sub 17 y 28 a la Sub 13) acudirán a la sede onubense para intentar hacerse con el oro de su categoría, y el pabellón donde se jugará este torneo será nada más y nada menos que el Palacio de Deportes Carolina Marín, el mismo que albergará los próximos Mundiales de bádminton.

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores, ha destacado que “la élite del bádminton nacional volverá nuevamente a Huelva para competir en uno de los torneos más antiguos del calendario oficial, puntuable en el ranking nacional, confirmando una vez más a nuestra ciudad como capital nacional del bádminton juvenil del más alto nivel, y creando ambiente de cara la próxima cita mundialista”

En cuanto a la representación de clubes, cabe destacar que encontraremos hasta 11 equipos andaluces que representarán a nuestra comunidad, además de varios equipos que aterrizarán en tierras andaluzas desde lugares lejanos de nuestro país, como es el caso de As Neves, A Estrada o Ravachol Pontevedra, provenientes de Galicia; o del CB Oviedo, desde Asturias.

Como clubes que llegarán con un mayor número de jugadores cabe destacar por un lado al CB Benalmádena, el CB Cura Mora y al CB Oviedo que desplazarán hasta un máximo de 7 deportistas, y por otro lado, con una cifra muy cercana, 6, encontraremos al CB Arjonilla y al CDB Huelva.

También es necesario recalcar que todas las provincias andaluzas a excepción de Cádiz y Granada contarán con al menos una representación en este Máster Nacional tan importante. En el caso de la provincia almeriense tendremos al CB Almería; en Jaén al CB Arjonilla; en Córdoba presenciaremos un mayor número de clubes, hasta dos, el CB Baena y el CB Montilla; por otro lado, la capital andaluza se encontrará representada por el CB Rinconada, mientras que por la parte malagueña encontraremos al CB Benalmádena y al CB Jorge Guillén. Por último, en el apartado local, Huelva, hasta un total de tres clubes podrán “jugar en casa”, el Bádminton Colombino, el CB IES La Orden y el CDB Huelva.

En este torneo podremos ver una gran cantidad de buenos partidos debido al alto nivel de juegos de los participantes. Comenzando por la categoría Sub 13 podemos destacar en el IM al gallego Darío Míguez y al jugador del CAETD Adrián Lazo, aunque este último tiene un cuadro muy difícil con otros dos jugadores de gran nivel que también pueden conseguir el pase de grupos como son Asier Torres (Almería) y David Carvajal (IES La Orden), con lo que en este Grupo B se prevé una igualdad máxima en la que cualquiera de los tres puede quedarse fuera. Por el ala femenina todo se decidirá entre Sandra Pastor (Arjonilla) y Sara Sanjurjo (A Estrada).

En el apartado de los dobles, iniciando con el masculino tenemos que destacar la gran igualdad existente entre las cuatro parejas; la extremeña conformada por Eloy Cepeda y Leo Vázquez, la benalmadense instituida por Rodrigo Cacicedo y Javier Serrano, la de Baena y La Encina formada por Raúl Molina y Guillermo Muñoz y por último la de Almería y La Orden, compuesta por Asier Torres y David Carvajal. Y por último, en el DX el primer cajón del podio se prevé que será muy disputado entre la dupla formada por Adrián Lazo y Sandra Pastor (CAETD/Arjonilla) y el tándem gallego compuesto por Darío Míguez y Sara Sanjurjo (A Estrada).

La categoría restante, la Sub 17, también se caracteriza por una igualdad máxima en varios de sus modalidades, comenzando por el IM donde cabe destacar como favoritos para subir al podio a volantistas como Álvaro Morán (IES La Orden), Basilio Porto (As Neves), Rodrigo Sanjurjo (A Estrada) o Daniel Morcuende (CAETD). Mientras que en el apartado femenino nos encontramos con la misma situación con jugadoras como Cristina Teruel (CAETD), Mariela Vázquez (Cura Mora), Jana Villanueva (Oviedo), Celia de Lara (Benalmádena) o Leyre Suberviola (Oviedo).

Continuando con las modalidades de dobles, en el DM tendremos dos grupos, el Grupo A, donde destaca la presencia del tándem conformado por Rodrigo Sanjurjo y Manuel Míguez, y el Grupo B, donde la pareja a priori más fuerte es la compuesta por Christian Arias y Álvaro Morán (CAETD/IES La Orden). Por otra parte, en el DF encontramos como cabezas de serie a Olaya García y Jana Villanueva (Oviedo) en el Grupo A, y a María González y Mariela Vázquez en el B, que se pronostican como las duplas más probables para alcanzar el oro, aunque no habrá que perder de vista tampoco al tándem de Jorge Guillén instituido por Paula Moreno y Elena Carnero.

Y por último, en el DX tendremos como cabezas de serie a dos parejas ovetenses, en primer lugar a la compuesta por Adolfo López y Olaya García, y en el segundo lugar a la formada por Alejandro López y Leyre Suberviola. No obstante en esta modalidad también tendremos una gran igualdad entre todas las parejas restantes por intentar avanzar a la fase final y conseguir dar la sorpresa, en el Grupo A es el caso de Christian Arias y Cristina Teruel (CAETD), Martín Mosquera y María González (CAETD) y Jesús de Burgo y Natalia Lamarca (Oviedo); mientras que en el Grupo B también contaremos entre los candidatos con Pepe Fernández y Ángela Jiménez (CAETD) y Rubén Carreras y María Merchán (CAETD/Rinconada), que son dos duplas que se encuentran a un nivel muy parejo y que seguro brindarán un gran nivel en este máster, además de la pareja de Jorge Guillén, formada por Pablo Tovar y Paula Moreno, que tampoco deja de ser candidata a conseguir el pase.