Marta Aznar del Club Asirio bate el récord de España cadete

El Club Asirio no para de cosechar éxitos. Esta temporada está siendo de ensueño, se han conseguido medallas internacionales, presencia en la selección española y récord de España, manteniendo la hegemonía a nivel autonómico, lo que ha llevado a los onubenses a convertirse, sin duda, en uno de los clubes más prestigiosos del panorama nacional.

Leyre Fernández Infante se colgóo el oro por equipos y la plata individual en el Gran Premio de Europa de Umag (Croacia). Marta Aznar batió el récord de España cadete y consigue la clasificación para el equipo nacional cadete.

El Club Asirio consiguió nueve oros, siete platas y siete bronces en el Campeonato de Andalucía de tiro con arco al aire libre.

II Gran Premio de Europa de tiro con Arco Umag (Croacia)



El equipo nacional, tras acudir al primer Gran Premio de Europa de Lilleshall (Inglaterra), el pasado mes de abril, en el que tan buenos resultados obtuvo en la prueba por equipos femenino, en esta ocasión le

tocaba el turno la ciudad croata de Umag, donde se celebró la pasada semana el segundo Gran Premio de Europa.



La arquera onubense del Club Asirio, Leyre Fernández Infante para representar a España en esta prueba. Las condiciones climatológicas fueron un factor determinante durante toda la competición, en especial

las fuertes rachas de aire. Leyre llegaba a esta en buen momento de forma, a pesar de que las últimas competiciones no tuvo el resultado esperado. Durante la clasificatoria se peleó con el viento, que debido a las rachas cambiantes, le hicieron ser un poco irregular, concluyendo la primera fase en el undécimo puesto.



En el torneo de equipos, formó conjunto con sus compañeras Irati Umaunzaga y Elia Canales, que gracias a la suma de las tres puntuaciones de las arqueras, se situaron en el segundo puesto. Esta gran posición les dio el pase directo a 1/4 donde se superaron a Estonia, en semifinales les tocó un duro rival, Polonia, a la que también vencieron.

En la final se vieron las caras con las número 1 del ranking, Ucrania. Un encuentro de alto nivel, en el que llegaron empatadas al final del mismo, por lo que se decidió la vencedora en la flecha de desempate, que

cayó del lado español, proclamándose campeonas del Gran Premio de Europa.



Todavía quedaban los cruces individuales, Leyre, tras su clasificación, pasó directa a 1/16 de final, enfrentándose a la sueca Christine Bjerendal, a la que venció. En 1/8 su rival fue la polaca Magdalena

Smialkowska, a la que también superó, al igual que a la estona Reena Parnat en 1/4. En semifinales correría la misma suerte la ucraniana Solomiya Hnyp, por lo que disputaría la gran final ante otra compañera, la catalana Elia Canales.



La lucha por el oro fue de gran nivel y muy igualado, resolviéndose por pequeños detalles en los últimos momentos, teniendo que conformarse Leyre con la medalla de plata, que sabe a oro, ya que la onubense ha

recuperado la confianza que le ha faltado en las últimas competiciones internacionales.



La deportista del Asirio consiguió un oro y una plata muy valiosas, que a buen seguro le servirán para afrontar con buenas sensaciones las próxima Copa del Mundo de Medellín (Colombia), que se disputa del 13 al 18 de junio.

Clasificatorio del equipo nacional junior y cadete



Seis arqueros del Asirio se trasladaron el pasado fin de semana hasta Madrid para disputar la fase final del sistema de selección para el equipo nacional junior y cadete, en arco recurvo junior, Agustín

Rodríguez Gutiérrez: en arco recurvo cadete Cristóbal Gómez Ordóñez, Marta Aznar Tejero y Leticia Romero Abrio; en arco compuesto cadete, Alejandro Morano Rodríguez y Álvaro de los Santos Sánchez.

Los atletas onubenses completaron un sensacional fin de semana, especialmente Marta Aznar, que desde el primer momento tomó las riendas de su categoría hasta el final del clasificatorio, mostrándose intratable. Esta sensacional actuación se vio recompensada con el record de España de tiro con arco al aire libre, con una marca de 676 puntos, pulverizando la anterior plusmarca en más de 10 puntos.

A falta de confirmación de la Comisión Técnica de la Federación, Marta es la única Asiria que ha conseguido entrar en el equipo nacional cadete, junto con Leyre Fernández en el junior, la cual ya estaba

clasificada al haber sido seleccionada para la absoluta, por lo que a principios de julio, estas dos arqueras serán la representación de Huelva en el Mundial junior y cadete que se celebra en Limerick (Irlanda).

Campeonato de Andalucía de tiro con arco al aire libre

Este pasado fin de semana también se disputó el Campeonato de Andalucía al aire libre, en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera. El Club Asirio acudió al mismo con una importante representación, más de 60 deportistas y 5 entrenadores.

En este autonómico se han batido record de asistencia, más de 240 arqueros procedentes de 40 clubes de toda la comunidad, siendo los de Huelva el equipo más representado, tanto en total de atletas, como en mujeres, ya que casi el 50% de la expedición fueron féminas. Este trabajo, que viene desarrollando el club capitalino desde hace varios años, está dando sus frutos, prueba de ello es la alta participación de las onubenses.

También fue un éxito en lo meramente deportivo, en la que se alcanzaron 9 medallas de oro, 7 de plata y otras 7 de bronce, un total de 23 preseas que colocan al club Asirio en lo más alto de medallero, algo que

ya viene siendo habitual en los últimos años, continuando con la hegemonía a nivel autonómico. Los deportistas que consiguieron las medallas fueron los siguientes:

Medallas de oro

• Mario Marín López (Recurvo benjamín hombre)

• Julieta González Vaz (Recurvo alevín mujer)

• Sandra Pérez Cumbreras (Recurvo sub 15 mujer)

• Antonio Domínguez Rengel (Recurvo sub 18 hombre)

• Alicia Castilla Quintero (Recurvo mujer)

• José Saavedra González (Recurvo plus 50 hombre)

• Alejandro Castilla Sánchez (Estándar hombre)

• Manuel Rodríguez Domínguez (Tradicional hombre)

• Rocío Pérez Guzmán (Estándar mujer)

MEDALLAS DE PLATA:

• Manuel Álvarez Veguilla (Recurvo ardilla mixto)

• Carla María Ferrero Rubio (Recurvo benjamín mujer)

• Luis Rodríguez Ortiz (Recurvo alevín hombre)

• Daniel Riveros García (Recurvo hombre)

• Cristina de Guzmán Rodríguez (Recurvo mujer)

• María del Mar Sorribas Panero (Estándar mujer)

• María Deolinda Gómez Alda (Tradicional mujer)

MEDALLAS DE BRONCE:

• Emma Márquez Romero (Recurvo ardilla mixto)

• Paula Castilla Rodríguez (Recurvo alevín mujer)

• Rocío Morano Rodríguez (Recurvo sub 15 mujer)

• Alejandro Puerta Batista (Recurvo sub 18 hombre)

• María Salomé Rofa Vega (Recurvo mujer)

• Sol Gómez Ponce (Estándar mujer)

• Manuel Jesús Núñez Feria (Estándar hombre)



La próxima prueba del Club Asirio será la semana que viene, que se trasladan hasta tierras madrileñas para disputar la fase final de la Liga Nacional Rfeta de Clubes, donde los onubenses se encuentran en 1ª división nacional y han conseguido calificar al equipo recurvo nombres en 3er puesto, el recurvo mixto en el 4º y el recurvo mujeres y el compuesto hombres en el 5º lugar, por lo que se espera que puedan luchar por hacerse con un puesto en el cajón.