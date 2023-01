El Club Marítimo acogió el VI Memorial a Manuel Ortiz Trixac 'Boby' el pasado fin de semana

Los días 14 y 15 de enero tuvo lugar en las instalaciones del Real Club Marítimo de Huelva, el VI Memorial Manuel Ortiz Trixac Boby coincidiento con la Regata de vela de la clase Óptimist y clasificatoria para el Campeonato Provincial de vela Óptimist de este 2023.

La cita finalizó con tan solo dos pruebas de las seis programadas. La jornada del sábado fue en blanco, por la ausencia de viento. El domingo solo se pudieron celebrar dos pruebas, con un viento muy rolón. Hasta en cinco ocasiones el Comité tuvo que aplazar la segunda manga, debido a los cambios de dirección y las bajadas de presión del viento en el campor de regatas.

En la categoría Sub 16 el vencedor fue Sergio Mancera Coca, seguido de Begoña Cañizares Blanco y José Luis Borrero García-Palacios todos de la Escuela de Vela Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría. En la categoría Sub 13 Hugo Quilón Milanes de la Escuela de Vela Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría, seguido de Iker Cárdenas Delgado y Raúl Ortiz Asencio ambos del Real Club Marítimo de Huelva, en categoría femenina la primera clasificada fue María Vargas García del Real Club Marítimo de Huelva. En la categoría Sub 11 el primer clasificado, Hugo Ortiz Asencio también del Real Club Marítimo de Huelva.

Con esta regata/memorial, el Real Club Marítimo de Huelva sigue haciendo homenaje a Boby ya que fue una persona muy influyente en el deporte de la vela en Huelva y de esta entidad.

Tras la regata, tuvo lugar una merienda para los participantes y la entrega de trofeos, con la asistencia del presidente, el tesorero y el director deportivo del Real Club Marítimo de Huelva, acompañados por la viuda, nuera y nietos de Manuel Ortiz Trixac Boby, dando al término la clausura a este VI Memorial.

El Club Marítimo felicita a los ganadores y agradece a la Federación Andaluza de Vela, a todos los participantes, al coordinador de la regata y al miembro de la Junta Directiva del Club Raul Ortiz y ayudantes, a los clubs, a los entrenadores, al comité de regatas y en definitiva a todos los que de una forma u otra, pusieron su granito de arena para que esta regata fuera un éxito.

Además, el agradecimiento a instituciones privadas como Fundación Atlantic Copper, Corte Inglés, Fundación CEPSA y públicas como el Excmo. Ayuntamiento de Huelva, Excma. Diputación de Huelva, Junta de Andalucía y Autoridad Portuaria de Huelva, que generosamente mantienen su colaboración y ayuda a las escuelas náuticas, además de a otras entidades que de diversas formas y maneras colaboran con el club.