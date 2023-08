El Real Club Marítimo de Huelva ha acogido a 119 participantes en la VII edición de su Torneo de Ajedrez

En la mañana del domingo 6 de agosto, se ha celebrado en las instalaciones del Real Club Marítimo de Huelva, el VII Torneo de Ajedrez Real Club Marítimo de Huelva, valedero para Elo Fada, organizado conjuntamente entre el Club de Ajedrez Ciudad de Huelva y el Real Club Marítimo de Huelva, en el que ha colaborado en la donación de premios el Ayuntamiento de Huelva.

La alta participación registrada de 119 participantes, da muestras de la gran aceptación que tiene esta interesante actividad intelectual entre los onubenses. Participantes, familiares, amigos, seguidores de éste juego y la Junta Directiva del Real Club Marítimo de Huelva han abarrotado las instalaciones del club.

El éxito por tanto de participación y seguidores pone en valor una vez más las posibilidades queofrece el Real Club Marítimo de Huelva para realizar múltiples variantes de actividades de todo tipo.

En la clasificación general, Cristian Silva Lucena ha quedado primero, obteniendo un premio de 80€. El segundo lugar, con un premio de 50€, lo ha ocupado David Olivier Badier. Carlos López Martín ha quedado tercero en el podio con un premio de 30€, seguido de Mari Carmen Ordoñez, con un premio de 20€, Antonio Andrés Flores, con 15€ de recompensa y José del Barrio Toscano, que ha obtenido 15€ pero también un trofeo, por ser el primero a nivel local.

En cuanto a la clasificación por categorías, Pedro Polo ha ganado en SUB 1800, Raúl Montoro en SUB 1600, Eduardo Iglesias en SUB 1400, Pedro Castillo en SUPRA 50 y Manuel González en 1ºSUB 18. Todos ellos han obtenido 15€ como recompensa. Además, Paula López ha obtenido la misma cantidad de dinero, además de un trofeo por tratarse de la primera mujer galardonada.

En la categoría de 1º SUB 16 ha obtenido trofeo Maximilian Truter. En 1º SUB 14 Juan Villegas ha sido el afortunado, en 1º SUB 12, se ha tratado de Daniel Truter, en 1º SUB 10, de José Flores Aguilar y en 1º SUB 8, de Pedro Silva.

Por otra parte, en 2º SUB 16 ha sido galardonado con un trofeo Guillermo Sequeira. En 2º SUB 14, Víctor de la Cruz ha sido el premiado, Alberto Tenorio en 2º SUB 12, Álvaro Santos en 2º SUB 10 y Noel Domínguez en 2º SUB 8.

Los premios fueron entregados al término del torneo por el presidente del Real Club Marítimo de Huelva, José Miguel Vázquez y el responsable del Club de Ajedrez Ciudad de Huelva, Ángel Mariano Rodríguez Pérez junto con su colaboradora Mercedes.