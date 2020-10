María Forero ve su oro en el Nacional sub18 como un paso más para ser atleta profesional

La onubense María Forero, que se proclamó en Tarragona campeona de España sub-18 en la distancia de 5.000 metros, afirmó que la consecución de este título nacional es "un paso más para ser atleta profesional".

La deportista del Club Onubense de Atletismo, que el año pasado fue bronce en los 3.000 metros de los Juegos Europeos de la Juventud, indicó que "no hay que obsesionarse con los resultados de ahora, sino tomarlo como un aprendizaje", ya que entrena día a día "de cara al futuro".

No obstante, Forero reconoció que esta victoria es "la más importante" de las muchas que ha conseguido en años anteriores en campeonatos de Andalucía y en el Cross de Itálica, entre otras, y destacó que ha sido "uno de los Campeonatos de España más especiales" que ha corrido "nunca" y que lo recordará "siempre". "Cualquier adjetivo se queda corto para explicar la sensación que me ha dado no sólo el resultado, si no la carrera en general", dijo la joven atleta onubense.

Aseguró que se siente "muy feliz e impresionada por la actitud" que tuvo en la carrera, que ni ella misma se esperaba, ya que se trataba de su primera incursión en los 5.000 metros.

Forero se impuso con una marca de 17:20.41, siete segundos por encima del récord de los campeonatos, marcado en Huelva en 2015, y aventajó en casi ocho segundos a la subcampeona, Mariam Benkert Elalaoui (AD Gijón Atletismo), que hizo 17:28.00.

Admitió que le tenía "mucho respeto" al 5.000, pero que se sintió "muy cómoda" en una distancia que consideró que "te permite pensar mucho en la carrera y tomar decisiones que te pueden costar el resultado", una circunstancia que resaltó que le "ha gustado mucho".

Ahora, se tomará unos días de descanso porque, además, no sabe bien cuándo volverá a competir, ya que aún no tiene decidido si hará la temporada de campo a través, en la que es una gran especialista, puesto que con la pandemia "se están cancelando muchos campeonatos de invierno" y por el momento desconoce cómo se desarrollará esta campaña.