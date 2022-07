María Forero se proclama campeona de España sub20 en Valencia

La atleta onubense María Forero Pérez, única representante de la delegación onubense, se cuelga el metal dorado en 3000 metros en el LXIX Campeonato de España de Atletismo sub 20 de pista al aire libre, celebrándose también el Campeonato de España de Clubes sub 20 Relevos 4x100, competiciones que se realizaron el sábado día 16 y domingo 17, en el Complejo Deportivo Ciudad del Deporte y Ocio de Torrent (Valencia).

La genial fondista júnior María Forero Pérez (Playas de Castellón) se colgó la medalla de oro en los 3.000 metros en un tiempo de 9:25.14, realizando mejor marca personal reduciendo sus 10:06.16, con un último cuatrocientos de élite, (en el ranking de Europa sub 20 escala del puesto 176° al 9° mejor registro del año).

María Forero, de la escuela de Manuel Pulido Domínguez y el Parque Moret, compañera y amiga de sus rivales, superó con mucho poderío a todas las participantes bajando su marca 41 segundos, seguida en 9:32.40 por Natalia Ruiz Lara (Ardillas-Escorial), 9:34.99 Antia Castro Pérez (Ourense Atletismo). Fuera de los puestos de podio se clasificaron con 9:36.73 la poseedora del récord del campeonato (9:23.25) Carla Domínguez Torner (Asics Running), con 9:57.19 Clara Lasheras Ruperez (L'Hpspitalet At.), 10:17.34 Ambar Tomas Ojeda (JA Sabadell), 10:18.88 Laura Torres García (Club Atletismo Narón), 10:19.34 Blanca Batlle Busquet (AA Palamós), 10:23.07 Sara Prados Ugarte (Grupompleo Pamplona At.), 10:27.88 Marta Ceperuelo Clemente (Zaragoza Atletismo), 10:31.86 Ana Fernández del Cerro (Grupo Oasis Tres Cantos), 10:42.27 Carla Breco Sancho (CA Safor-Teika), 10:50.00 Andrea Cobo Pérez (Unicaja Jaén Paraíso Interior), 11:10.67 Ángela Iglesias Miguel (Grupompleo Pamplona At.), abandonó de Inés Docampo Gamarra (ADAS CUPA).

El Nacional ha sido la previa de donde saldrá la selección española para el XIX Campeonato Mundial de Atletismo sub 20 en Cali (Colombia), que se celebrará entre los días 1 y 6 de agosto, reuniendo a 1.500 atletas de 75 países que disputarán las pruebas en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Aunque Forero ya tiene la mínima para la cita americana, su participación está avalada con este flamante título. Su prueba se disputará el día 1 de agosto a las 24:00 hora española y 17:00 hora local.