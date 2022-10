La penúltima cita de las XCM Series Huelva será en Cartaya el sábado 15 de octubre

Pendiente a su próxima cita en Paterna del Campo, las XCM Series Huelva 2022 ya se preparan para su penúltimo encuentro puntuable. Este se celebrará en Cartaya el sábado 15 de octubre con la III Media Maratón Pinares de Cartaya.

El C.D.C. Cartaya propone un recorrido de media distancia, de unos 45 kilómetros circulares, que partirá a las 10 horas desde la Plaza Redonda. La localidad cartayera, fiel a su gran afición por el BTT, volverá a presentar de este modo un trazado asequible y de baja exigencia, donde las trialeras y las espectaculares zonas de los alrededores de Arroyo Gordo no pueden faltar.

Esta será la octava cita de las nueve programadas en las XCM Series Huelva 2022, una competición de BTT que cuenta con el apoyo de la Diputación de Huelva y que está recibiendo una gran acogida esta temporada por los ‘bikers’ onubenses y de otros muchos puntos de Andalucía e incluso de la vecina Portugal.

Al finalizar la prueba, la organización entregará trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría convocada, así como medallas a los cuartos y quintos puestos.

La inscripción deberá formalizarse vía web (accede aquí al formulario) antes de las 15 horas del 13 de octubre, que se cerrará si no se cubren antes las 500 plazas dispuestas por la organización. El precio es de 10 erros para federados y 20 para corredores no federados. No se permiten inscripciones el día de la prueba.

Podrán inscribirse todos los corredores con categorías comprendidas entre cadete y máster 60, masculinas y femeninas. De 8.30 a 9.30 horas permanecerá abierta la oficina de carrera para la verificación de licencias y retirada de dorsales, que estará ubicada en la misma zona de salida/meta, la Plaza Redonda.

Clasificación por clubes

Actualmente, sigue permaneciendo como líder de la clasificación por clubes el C.C. El Bocina Bayobikes gracias a sus 1.175 puntos acumulados. Le sigue en segunda posición con 896 puntos el C.C. Delgado Bike, mientras que asciende al tercer puesto el C. Agrupación Ciclista San Antonio con un montante de 711 puntos.

