Mar Infante, subcampeona de España sub 13 de óptimist

Los regatistas andaluces logran cuatro metales tras su paso por los nacionales de óptimist, ILCA 4 y 420, brillando por parte de Huelva la joven Mar Infante con una medalla de plata en el Campeonato de España de óptimist en aguas de Masnou (Barcelona).

La tripulación andaluza compuesta por los hermanos Fernando y Carlos Flethes se ha proclamado campeona de la Copa de España de 420 que finalizó el domingo en aguas baleares, bajo la organización del Club Náutico Arenal. Los regatistas del Club Náutico Puerto Sherry le han dado la vuelta al marcador desde el tercer puesto con el que se estrenaban el pasado viernes, para lograr su objetivo con una amplia renta sobre sus inmediatos seguidores, despidiéndose por la puerta grande tras ganar la séptima y última prueba de la copa nacional.

También hay metal andaluz en la categoría sub 17, con la plata para Marta Álvarez-Dardet y Paloma Flethes también del equipo del Club Náutico Puerto Sherry, mientras sus compañeras Susana Ridao y Elena Sofía Camacho se quedan a las puertas del cajón de ganadoras en la categoría sub 19.

Por otro lado, en Semana Santa tuvo lugar en aguas de Masnou, en Barcelona, el Campeonato de España de óptimist, que se ha resuelto con dos títulos para Andalucía; el oro sub 13 conseguido por el regatista del Club Náutico Marítimo de Benalmádena, Felipe Pachón, y la plata femenina sub 13 de Mar Infante del RCMT Punta Umbría. El Campeonato concluyó el domingo después de ocho pruebas, con cuatro celebradas en la última jornada.

A punto ha estado también de subir al cajón de ganadores la joven Adriana Serra, compañera de club de Infante, que se queda a las puertas del podio sub 16. No ha sido un campeonato fácil en lo que a condiciones se refiere y no es menos cierto que las aspiraciones andaluzas eran superiores, pero lo importante es que la cantera lo ha intentado y aprendido de cara al futuro.

Por último, el regatista del Club de Mar Almería, Juanjo Fernández, y Enrique Muñoz del CN Sevilla, se han quedado a las puertas del top10 en el Campeonato de España de ILCA 4 disputado en aguas de Ibiza, clasificados en los puestos 11º y 13º, respectivamente. El Nacional acaba con un total de ocho pruebas, seis clasificatorias disputadas con vientos de entre 16 y 18 nudos de intensidad, dos finales con vientos medios y una última jornada en blanco ante la ausencia de condiciones. También en este caso se esperaba más de la flota andaluza, aunque no es menos cierto que no se han dado las condiciones en las que el equipo actual se muestra más competitivo.