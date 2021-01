Manolo Santana es el nuevo director general del San Roque de Lepe

El San Roque de Lepe ha hecho oficial el nombramiento de Manolo Santana como nuevo director general del club tras la salida de Emilio Ramos. El lepero Manolo Santana ha estado vinculado al San Roque desde la llegada de los inversores ingleses en 2009; desde entonces, con algunas idas y venidas, siempre ha estado en la secretaría técnica del club aurinegro, con el paréntesis de un año que se marchó al Ceuta junto a Lobera. Ha estado vinculado al equipo de su pueblo en diferentes posiciones tanto en oficinas como llevando la dirección deportiva, y ahora tras la salida de Emilio Ramos, sube un puesto en el escalafón y asume la dirección general.

Con más de 10 años de experiencia, Santana conoce bien el fútbol provincial y regional y está plenamente capacitado para llevar adelante el proyecto lepero, como ya ha demostrado en otras ocasiones, formando plantillas de garantías.

Por otro lado Emilio Ramos se ha despedido a través del siguiente comunicado. “Querido afición, medios de comunicación, e integrantes todos del CD SAN ROQUE DE LEPE SAD, me quiero dirigir a vosotros para comunicaros formalmente que, tras un meditado análisis, el Grupo Inversor propietario de la sociedad y yo mismo, Emilio Ramos, hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos, dejando de ser desde hoy mismo Director General del CD SAN ROQUE DE LEPE SAD. No hay que buscar razones, no hay que encontrar un por qué, simplemente ambas partes hemos entendido que tras un año y medio en el cargo, es oportuno ajustar el rumbo fijado.

Quiero agradecer enormemente, en primer lugar a todos aquellos con los que he tenido la ocasión de trabajar durante este tiempo, integrantes todos de la estructura del primer equipo, oficina, la cantera y especialmente esos directivos incansables que demuestran su amor al Club cado día sin esperar a cambio, nada más que la satisfacción de ser parte activa del propio Club.

A la plantilla de jugadores y cuerpo técnico, que tantas alegrías nos están dando este año, y los que nos esperan. Un equipo de personas de los que me enorgullezco enormemente y que me han hecho sentirme realizado al plasmar sobre el campo, no sólo los domingos, sino en cada entreno, eso que en mi cabeza era un boceto antes de comenzar la temporada.

A la prensa en general, que me ha tratado de forma excepcional durante este tiempo al frente del Club, siempre me lo han puesto fácil, incluso en los malos momentos.

A los patrocinadores que a pesar de la situación actual, siguen apostando fuerte por ser parte del Club, algunos incluso aumentando sus aportaciones en tiempos tan difíciles.

Al Ayuntamiento de Lepe, que siempre se ha mostrado colaborador en todo cuanto he necesitado, y que durante tanto tiempo ha cuidado de nuestra cantera para seguir estando ahora codo con codo con el Club en la gestión diario de lo mismo.

Y por supuesto, a la afición de Lepe, a la afición del San Roque, que acompaña fiel a su equipo y que siempre está ahí para exigir cuando la situación lo demanda, y para aplaudir cuando lo merecemos. Esperemos poder volver a llenar pronto las gradas del Ciudad de Lepe.

Hoy tenemos un mejor club que el que encontré al llegar", destaca Emilio Ramos en su adiós

Dicho todo lo cual, me queda solo cerrar mi despedida con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí mismo, con mis errores que los he cometido, y mis aciertos, que alguno también creo humildemente haber tenido, y entendiendo que hoy tenemos un mejor club que el que encontré al llegar. Se ha saldado la deuda con Hacienda, se ha puesto en orden la sociedad en cuanto a burocracia institucional con un nuevo consejo de administración, se ha encarrilado el aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social, se ha establecido una homogeneidad y colaboración diaria entre cantera y primer equipo, se ha definido la imagen de Club, y sobre todo se ha recuperado la ilusión por volver a un lugar en el panorama deportivo español que nunca se debió perder y donde Lepe merece estar.

En todo caso, mi mérito no es mío, es el de todos los que hemos estado al pie del cañón. Confío plenamente en el éxito de la entidad a corto, a medio y a largo plazo; el proyecto continúa, que nadie tenga dudas, y estoy seguro de que disfrutaremos de él.

Por supuesto, el San Roque de Lepe es ya parte de mí. Nuevamente gracias”, concluye Emilio Ramos.