Almonte corona a los mejores del MX Andaluz

El circuito de Almonte coronó a los campeones del MX Andaluz 2018 en una espectacular jornada del mejor MX regional. Gran trabajo del MC de Almonte que vistió el circuito como en las mejores ocasiones, y que ya piensa, como dijo su alcaldesa, en ser sede una prueba del Nacional en 2020. No en vano, este circuito, cienpor cien de arena, es la envidia del resto de trazados Nacionales. El tiempo acompañó, lo que provocó que unas dos mil personas vivieran en directo esta clausura del mejor regional del país, que contó con la presencia del mundialista José A. Butrón (KTM), que dominó con autoridad la clase reina MX1, en la que el título fue para el sevillano Heriberto Cruz (Yamaha) en un apasionante final ya que después de once mangas celebradas el título se decidió en la última manga del Campeonato a la que salieron empatados a puntos el sevillano y el gaditano Pedro Herrera (Yamaha). Al final, Heriberto fue segundo sólo superado por Butrón, siendo Herrera tercero.En MX2, doblete del hispalense José A. Aparicio (Yamaha), que le daba la victoria en esta última manga y la primera plaza en la final del Campeonato. El podio lo completaron Samuel Nilsson y David Braceras. En MX3, victoria y título para el malagueño David Cano (Yamaha), después de ser segundo y primero. En MX4, doble alegría para el hispalense Carlos Olmedo que ganó las dos mangas y se aseguró el título. Y en Aficionados, los títulos para el malagueño Jorge Campos (Honda) en MX1; y Achraf Embarek en Aficionados MX2, después de ganar las dos mangas. En Aficionados MX1 Campos se vio superado por el onubense Agustín León, que se llevó la última victoria de la temporada en esta categoría.En los Jr.125, Nilsson se llevó la última victoria, pero el título para el sevillano Francisco González por sólo 1 punto de diferencia respecto al malagueño Fracisco Ruíz.En Promesas 85 c.c el gaditano Denis Canto dejó sentenciado el título en la primera manga, pero no terminó con buen sabor de boca ya que una caída en la segunda le privaron disfrutar de la entrega de premio y fotos de los campeones al ser trasladado para hacerse unas pruebas. Gran temporada del gaditano que ha ganado diez de las doce mangas celebradas. La victoria en esta cita fue para el joven Francisco Garcia, que hace una semana se proclamaba Campeón de España de 65 c.c., y que no ha podido tener mejor debut en 85 c.c. al ganar esta última carrera la ser segundo y primero en las mangas. El almeriense Saúl Giménez y el sevillano Julian Mateo acompañaron a García en este último podio de la temporada.