Nombres destacados entre los participantes de La Leyenda da Tartessos by BH

Este domingo 15 se cierra definitivamente el plazo de inscripciones de Leyenda de Tartessos by BH y no paran de conocerse nombres destacados que tomarán la salida el 2 de febrero en Cartaya. Y no serán los últimos. Unos que repiten tras la gran experiencia del pasado año y otros que llegan nuevos a disfrutar de enclaves espectaculares como el precioso núcleo marinero de El Rompido, la ribera del Guadiana que abraza a Portugal junto al muelle del Puerto de La Laja, zonas mineras en el entorno de Valverde del Camino, la Vía Verde del río Tinto que evoca al planeta Marte y muchos otros.

Es el caso de dos de los mejores ciclistas del pelotón de los 90 y 2000, el jiennense Manuel Triki Beltrán y Paco Mancebo y un campeón del mundo de triatlón Iván Raña. Los tres, como ya ocurrió en 2022, volverán a iniciar la temporada en la carrera onubense. A ellos se une Pilar Núñez, actual campeona de España M40.

El gallego Iván Raña, miembro de la denominada Triarmada junto a Mario Mola y Javier Gómez Noya, ha conmemorado el pasado noviembre dos décadas desde que se proclamase campeón del mundo de triatlón en 2002, quedando subcampeón en las dos ediciones siguientes. Doble campeón de Europa de esta disciplina, ha sido campeón mundial de acuatlón, especialidad que reúne natación y atletismo y diploma olímpico en Sidney 2000 y Pekín 2008, al quedar en quinto lugar en ambas citas. En la primera edición de La Leyenda de Tartessos by BH dio muestras de ser incombustible.

Manuel Triki Beltrán llegará a Huelva tras hacer un magnífico papel en la Titan Desert Arabia Saudí, donde ha quedado en octava posición, prueba que se ha llevado otro de los ciclistas que estará en Huelva, el bastetano del BH Coloma Team David Valero. El jiennense fue gregario de Olano en Banesto y de Armstrong, en sus tres últimos Tours de Francia.

El abulense Paco Mancebo, que actualmente milita en el conjunto japonés del Matrix Powertag, volverá a disputar La Leyenda de Tartessos a sus 46 años. Campeón de España en 2004 y vencedor el año pasado de la Oita Classic nipona, acabó en novena posición en LLDT 22.

Pilar Núñez llega a tierras onubenses con la vitola de haberse proclamado campeona de España máster 40 el pasado mes de octubre, en la localidad almeriense de Huércal Overa. La murciana fue subcampeona XCO en 2021, después de llevarse la victoria un año antes. No se baja del pódium desde 2019 en la lucha contra el reloj.

Raña, Triki, Mancebo y Núñez se unen a pelotón en el que también estarán el BH Coloma Team, que dirige Carlos Coloma y que patrocina la próxima edición de La Leyenda de Tartessos by BH, como el número 1 de la clasificación de la UCI en MTB, David Valero, junto a Pablo Rodríguez, Natalia Fischer y Rocío del Alba García; el DMT Racing Team de Marconi, con el excampeón del mundo Tiago Ferreira; el campeón nacional eslovaco, Tomas Visnovsky; el número 1 de Chipre, Andreas Miltiadis, que se llevó la etapa reina de LLDT en 2022, entre otros; el conjunto comandado por Juan Pedro Trujillo, la nueva escuadra de Víctor Fernández o triatletas como Emilio Martín y Juan Bautista Castilla Chamba.

Mención especial merece la participación femenina que, a su amplio número de mujeres participantes, se unirá a la Fundación Biela by WEB para, además de competir, alzar la voz por una causa solidaria. Con el maillot de esta fundación correrán una de sus fundadoras, Almudena Mude Rodríguez, junto a Luisa Cuenco Tungui, Ana Belén Báñez, Ana Sánchez, Beatriz Gallego, Fabiola Muñoz, Rocío Martín y Míriam Benítez.

La Leyenda de Tartessos by BH, de categoría .S2 BTT Maratón en el calendario UCI, tiene abiertas las inscripciones hasta el 15 de enero, tanto para la modalidad competa como para la half. Toda la información de esta cita se encuentra en su página web.