Laura García-Caro se concentra en Tokio para preparar los Juegos

La marchadora onubense Laura García-Caro tuvo la oportunidad de estar concentrada durante seis días en Tokio para hacerse una idea de cómo serán los próximos Juegos Olímpicos de 2020, cita para la que está “concienciada para trabajar duro”. García-Caro estuvo la semana pasada en la capital nipona junto a su técnico José Antonio Quintana, y los también nternacionales Diego García y María Pérez para conocer cómo será el circuito de marcha de la competición, que ya tiene muy presente. “Ha sido una experiencia muy bonita y nos motivamos más”, señaló la onubense, que apuntó que “en año y medio se celebra y está ahí ya”.

Un privilegio haber podido presenciar el circuito de los JJOO de Tokio y las instalaciones de concentración en Okayama 🇯🇵Sin duda, la motivación y la ilusión por este sueño cada día son más fuertes ☺️ pic.twitter.com/lAc9DYM290 — Laura García-Caro (@lauriiatl) 18 de diciembre de 2018

“Te lo imaginas y no sabes la magnitud del evento pero al estar allí te pones en situación y te pone los pelos de punta”, explicó la atleta de Lepe, que consideró “un privilegio” haber podido estar en la gran avenida que albergará el circuito de un kilómetro y en las instalaciones de concentración en Okayama, lo que es una “motivación e ilusión para que este sueño cada día sea más fuerte”. Del circuito comentó que está en “una avenida grande y amplia en todo el centro, lo que va a ser genial para que haya mucho público y animen durante toda la prueba” y, en cuanto a las condiciones, señaló que les espera “bastante humedad y calor”. Para aclimatarse detalló que la Federación Española de Atletismo alcanzó un acuerdo con el comité organizador de Tokio 2020 para que se concentren en Okayama, a tres horas en tren bala de la capital, tres semanas antes del inicio de los Juegos, momento en el que se alojarían en la villa olímpica. “Todo tiene muy buena pinta y trataremos que nos mejoren algunas cosas”, expuso García-Caro, que se mostró impresionada porque el comité organizador lo lleva “todo bastante avanzado y parece ser que serán unos Juegos mejor organizados que los de Río”. Indicó también que los japoneses “llevan años de ventaja en muchas cosas” y son personas “muy educadas y amables”. En cuanto a su preparación, indicó que los entrenamientos van “muy bien” y que este año no tiene “molestias”. “Tuvimos un buen protocolo de ejercicios y estoy más compensada muscularmente que otros años “, comentó la onubense, que se entrena “con regularidad” y cuidando mucho cada detalle para no tener problemas. Ya tiene plaza para la Copa de Europa que se celebrará en primavera en Lituania, donde buscará plaza para el Mundial de Doha, que también visitó hace unos meses para conocer sus condiciones, y antes disputará el Campeonato de España, donde quiere probarse para las citas importantes de 2019.