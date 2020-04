Laura García-Caro: "Tenemos la misma información que el resto de ciudadanos"

La marchadora Laura García-Caro asegura que no hay que perder de vista que el objetivo principal actual es detener el coronavirus y aseguró sobre la posibilidad de que se autoricen las salidas para hacer deporte que en el caso de los atletas no hay ningún campeonato en 2020 "y no es necesario salir todos los días".

García-Caro, que tenía mínima para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la prueba de los 20 kilómetros marcha, apuesta por el sentido común y que la prioridad siga siendo la salud de todos: "creo que podríamos ir saliendo pero muy poco a poco" y con limitaciones para que todo el mundo no salga a la vez.

"Podríamos salir los días pares o impares y dividirnos por horas determinadas para que no saliéramos todos a la vez", expresó la vigente subcampeona de la Copa de Europa de Marcha, para quien no se debería "pasar de estar todo el día en casa a todos los días salir a la calle".

La atleta de Lepe consideró que "si se hace de una manera ordenada y con la responsabilidad de todos los ciudadanos, se podría salir sin que hubiese grandes consecuencias".

García-Caro puede tener las mismas ganas, o más, que cualquier deportista de alto nivel o aficionado de salir a la calle a practicar su pasión, pero ve más allá de un interés personal: "no sé qué pasará, a ver estos días cómo evoluciona la cosa y si podemos salir a la calle", agregó.

Indicó que aún la situación excepcional de la salidas en el supuesto de hacer deporte está por definir y que desde la Federación Española de Atletismo y el Consejo Superior de Deportes "no han dicho nada nuevo a los deportista", que tienen "la misma información que el resto de ciudadanos".

A García-Caro le pilló el estado de alarma concentrada en Navacerrada y mientras se decidía si se aplazaba o no la cita olímpica ha venido entrenando en confinamiento con los medios a su alcance, especialmente una cinta para poder marchar.

Una vez que los Juegos se celebrarán en 2021, que se ha suspendido el Campeonato de Europa de París, además de todas las pruebas nacionales y no hay competiciones a la vista, cree que hay que tomárselo todo con más calma.