Laura García-Caro disputa en Lepe el Campeonato de España de Marcha en Ruta

La delegación de atletismo de Huelva representada por dos atletas, la olímpica Laura García-Caro Lorenzo y la cadete Helena Díaz Madera, únicas leperas y onubenses que participarán en el XCI Campeonato de España de Marcha en Ruta por categorías (Absoluto hasta sub 16), el XXXVI de Federaciones Autonómicas sub 20 y el XXVII de Federaciones Autonómicas sub 16, competición que se celebrará este domingo en La Antilla, comenzando a las 09:00 se desarrollará en un circuito habilitado junto al CEIP Las Gaviotas.

En sub 16 la cadete de primer año en la categoría Helena Díaz Madera (Atletismo Ciudad de Lepe), competirá sobre los 5 kilómetros marcha que integra un total de 69 participantes y partirá con una mejor marca personal de 16:49.86 realizada recientemente en control de invierno en San Pablo-Sevilla. En categoría senior Laura García-Caro (Atletismo Ciudad de Lepe), competirá con opciones al podio sobre 35 kilómetros marcha que integra 17 participantes, con presencia portuguesa, partiendo entre las españolas con el segundo registro con una mejor marca personal de 2:51.01.

Este año los objetivos que tiene principalmente la marchadora lepera son el Campeonato del Mundo por Equipos en Mascate (Omán), que se realizará en el mes de marzo, y en el período estival en julio el Mundial de Eugene en el estado de Oregón (Estados Unidos), y en agosto el Europeo de Munich (Alemania).