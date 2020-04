Juanmi González: "En Italia la situación es prácticamente igual que en España"

Juanmi González está ya en Huelva tras concluir esta temporada su participación en Italia con el Corigliano Rossano. El jugador de voley onubense lleva aproximadamente una semana en nuestra ciudad, pero le ha tocado vivir la mayor parte del confinamiento en Italia.

Ha estado en Calabria, al sur del país transalpino, la zona menos afectada. “Allí también son muy estrictos con las normas y los certificados para que la gente pueda salir a la calle”, asegura. “La situación es exactamente igual que en España, cuando me fui hace una semana no bajaba el número de muertes pero tampoco aumentaba, la cifra se había estabilizado”, añade.

Juanmi recuerda que “estuve allí confinado, pero a los pocos días de que confirmaran el cierre de la Liga pude volver a España; al principio se pensaba que se podría reanudar la competición tras la cuarentena, pero ya se sabe con certeza que no se terminará la temporada, la liga está cancelada aunque no se sabe si habrá ascensos y descensos o bien se declarará nula y se repetirá; todavía no está decidido”.

“Cuando estaba en Italia el preparador físico del equipo nos mandó una planificación semanal para no perder la musculatura y mantenernos en forma, pero cuando se supo la cancelación me tomé tres días de descanso y ahora estoy ya en casa en Huelva”, comenta el deportista onubense.

En su casa trabaja diariamente para no perder la forma dentro de lo posible. “Tengo alguna comba, gomas elásticas y también hago ejercicios de peso corporal; me vendrían bien unas pesas para el tema de fuerza, pero me las apaño con un poco de ingenio”.

Juanmi González se marchó de Huelva con 15 años y a sus 26 años tiene ya una amplia trayectoria, puesto que ha jugado en Italia con el Verona, en Soria (donde se lesionó de la cadera), dos años en Almería, luego Francia, Ibiza y este año ha vuelto a Italia y todavía no ha decidido dónde jugará la próxima temporada.

Juanmi González aspira a disputar unos Juegos Olímpicos, aunque la selección española no ha logrado el billete para Tokio 2021

El voleibol es uno de los deportes que puede verse obligado a jugar los partidos a puerta cerrada, como medida de seguridad. “Por lo pronto, no se jugará nada de selecciones este año; las competiciones previstas para este verano se han trasladado bien a Navidades, bien al próximo año. No sé si la Liga comenzará sin público en las gradas. Tanto para el voleibol como para los demás deportes esta crisis será bastante gorda, afectará a los patrocinadores, clubes… yo no soy el que toma decisiones, pero sí estoy preocupado por cómo se resolverá todo”.

A sus 26 años ya ha sido internacional con España en numerosas ocasiones. Uno de sus grandes retos es disputar unos Juegos Olímpicos; no será en Tokio, ya que España se quedó sin opciones, pero Juanmi tendrá más oportunidades, aunque la selección tendrá que subir de nivel. “En el anterior Preeuropeo demostramos que podemos plantarle cara a cualquiera; podemos aspirar a una mejor posición de la que tenemos ahora. Somos un equipo joven, con jugadores que llevamos mucho tiempo jugando juntos y en estos próximos años podemos dar que hablar, por lo menos a nivel europeo”.

“Evidentemente todos los deportistas aspiramos a disputar unos Juegos Olímpicos, pero tenemos que marcarnos objetivos cortos, y lo primero es hacer un buen papel en el siguiente Europeo e ir subiendo posiciones en el ranking para optar a los Preolímpicos, hay que ir dando pasos pequeños y luego el trabajo dará sus frutos”.