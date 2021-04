Juanga Silva, campeón en máster +35 del torneo The battle of the Mediterránean

El deportista onubense Juanga Silva, que entrena en CrossFit Huelva 2013 del centro FSC Fitness and Performance, se ha proclamado ganador del torneo de CrossFit The batlle of the Mediterranean en la categoría máster +35, lo que supone “un incentivo en esta temporada”, según indica el propio deportista.

Y es que Silva atraviesa su mejor momento de los últimos años, ya que previo a la victoria en este torneo, ha llegado su clasificación a los Qualifers Online Máster; de las cuales, si lograra colocarse entre los mejores clasificados iría a disputar los CrossFit Games.

En esta fase, que se disputa en el mes de mayo, se juegan 20 plazas directas al mayor evento deportivo de CrossFit a nivel mundial. “Es toda una oportunidad personal, fruto del esfuerzo y el entrenamiento diario”, asegura el onubense.

The Batlle of the Mediterranean lleva celebrándose desde 2017 en Castellón de la Plana. Se trata de un campeonato a nivel nacional con un gran nivel, que se caracteriza por la variedad de categorías incluidas y donde se dan cita los mejores atletas españoles. Es por ello, de la importancia para Huelva y el CrossFit onubense, que Silva se haya proclamado campeón en su categoría.

En esta ocasión, en la edición de 2021, debido a la pandemia del covid-19, después de mucho esfuerzo, han logrado realizar una competición formato online; con premios en metálico, material deportivo, premios para los ganadores de Wods y muchas cosas más.

Juanga Silva es deportista de CrossFit desde 2013, vinculado anteriormente a otras modalidades deportivas. En el mundo del CrossFit ha logrado competir en los mejores escenarios a nivel internacional y es todo un referente en la provincia de Huelva en este deporte. Es un atleta entrenado dentro del programa FSC Training de la mano del prestigioso entrenador Pepe Pérez Mora.