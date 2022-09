Óscar Javier Rueda y Laura Ramos triunfan en la VIII Marcha Nórdica Competitiva

Los atletas Óscar Javier Rueda Velasco y Laura Ramos se proclamaron vencedores de la VIII Marcha Nórdica Competitiva, organizada por el CD Onuba Nórdic Walking, tercera prueba puntuable para la Copa Andaluza de Marcha Nórdica y campeonato de Huelva de Marcha Nórdica, que se desarrolló por el entorno del parque Moret en Huelva, que finalizaron las pruebas 133 atletas.

En la general sobre 10 kilómetros se impuso con un tiempo de 1:02.14 el veterano B malagueño Óscar Javier Rueda Velasco (Club Escalada Marbella), seguido en 1:02.39 de su compañero senior de club Juan Carlos Cabello Pérez (repite puesto de la anterior edición 2021), y en 1:02.44 el veterano B almeriense Miguel García López (Club Montañismo Cóndor); y en femenina ganó en 1:06.58 la senior sevillana campeona de España Laura Ramos (Nórdic Walking Sevilla), que se clasificó en el 8º puesto de la general entre 107 finalistas, seguida en 1:10.49 y 26º puesto de la general la veterana A malagueña Sonia Téllez Perea Club Escalada Marbella (repite puesto de la anterior edición 2021), y tercera en 1:11.02 y 27º puesto de la general la veterana B gaditana Inmaculada Giles (Orivip Team C.S. Tritón).

Por categorías los tres primeros fueron: en sub 8 prebenjamín sobre 750 metros masculina en 7:04 David Grande Parra (Club de Montaña Linares); y en femenina en 7:01 Clara Gil Arraez (Berjanatura). En sub 10 benjamín sobre 750 metros en 5:01 Daniel Toscano Pérez (CD Multideporte Huelva); y en femenina copó el podio el CD Multideporte Huelva, en 5:29 Estrella Rodríguez Cano, 6:02 Elisa Cruz Pereira y 7:29 Valeria Limón Medina. En sub 12 alevín sobre 5,04 km. de distancia en 38:21 Arturo Limón Medina (Multideporte), 40:49 Manuel Elvira Machuca (Hijos del Viento), y en 43:09 Rubén Iglesias Guachs (Hijos del Viento); y en 42:41 Irene Feria Montero (Nórdic Walking Sevilla), y en 45:43 Sofía Lobato Arrufat (Escalada Marbella). En sub 14 infantil sobre 7,56 kilómetros en 5:04 Oliver Domínguez Domínguez (Multideportes Huelva), 55:33 Lucas Gámez Zea (Club Escalada Marbella), y en 1:02.17 Alejandro Moreno Molina (Escalada Marbella); y en 54:23 Cecilia Benítez Salas (Multideporte Huelva), 55:48 Inés Vázquez Perea (Hijos del Viento), y en 59:58 Julia Molina Valle (Multideporte Huelva).

En sub 16 cadete sobre 10 kilómetros en 1:10.27 Marco Teves Maestro (Escalada Marbella), 1:12.41 Antonio Olmedo Polidura (Multideporte Huelva), y en 1:18.01 Alejo Barroso Navarro (Multideporte Huelva); y en 1:17.43 Miriam Reyes Conde (Multideporte Huelva), 1:23.29 Carmen Pozo Morales (Media Legua Baena), y en 1:32.38 Paula Delgado Martínez (Multideporte Huelva). En sub 18 juvenil sobre 10 kilómetros en masculina y femenina copó el podio el CD Multideporte Huelva, en 1:08.15 Sandro Sánchez Serrano, 1:08.24 Andrés Cumbreras Pulido, y en 1:09.17 Víctor Manuel Rivero Gallardo; y en 1:13.48 Aitana Conde Gómez y en 1:25.14 Azahar López Fernández. En sub 23 promesa femenina sobre 10 kilómetros copó el podio el CD Multideporte Huelva, en 1:14.05 María Carrasco Alfonso, y en 1:19.30 Berta Pons. En senior sobre 10 kilómetros en 1:02.39 Juan Carlos Cabello Pérez (Escalada Marbella), 1:09.32 Sergio Alejandro López Cabaco (Multideporte Huelva), y en 1:10.11 David Vázquez Gonzálvez (Nordic Walking Sevilla); y en 1:06.58 Laura Ramos (Nórdic Walking Sevilla), 1:19.01 Rita del Rocío Camacho Núñez (Multideporte Huelva), y en 1:24.53 María José Machuca Romero (Hijos del Viento).

En veterano A sobre 10 kilómetros en 1:03.41 Francisco José Cruz de la Ve (Multideporte Huelva), 1:04.14 Carlos Augusto Gutiérrez Al (Nórdic Walking Sevilla), y en 1:06.03 Julio José Myal Gómez (Ultra Trail Huelva); y en femenina copó el podio el Club Escalada Marbella, en 1:10.49 Sonia Téllez Perea, 1:13.06 Sara Dabrio Ruíz, y en 1:13.28 Fina Ruíz Espinosa. En veterano B sobre 10 kilómetros en 1:02.14 Óscar Javier Rueda Velasco (Escalada Marbella), 1:02.44 Miguel García López (Montañismo Cóndor), y en 1:08.40 Carlos Nieto Peros (Nórdic Walking Sevilla); y en 1:11.02 Inmaculada Giles (Orivip Team C.S. Tritón), 1:15.13 Esther Muñóz Martínez (Escalada Marbella), y en 1:17.03 Lola Gallego García (Escalada Marbella).

En veterano C sobre 10 kilómetros en 1:07.08 José Luis del Corral Gonzalo (Nórdic Walking Sevilla), 1:10.20 Manuel Estévez Márquez (Multideporte Huelva), y en 1:10.44 Juan Prieto Luna (Escalada Marbella); y en 1:21.44 Magdalena Cordero Pérez (Nórdic Walking Sevilla), 1:23.33 Dawm Bailiff (Multideporte Huelva), y en 1:24.17 Charmaine Hall (Multideporte Huelva). En veterano D sobre 10 kilómetros en 1:20.39 Jesús Alcalá Martínez (Club de Montaña Lanteira), 1:26.21 Isidro Nicolá Fernández (Conmigente), y en 1:33.57 Rafael José Iza González (Nórdic Walking Sevilla); y en 1:38.10 María Luisa Acuña Escuredo (Escalada Marbella), y en 1:42.02 Josefa Vázquez Romero (Ultra Trail Huelva).

Tras la cuarta prueba puntuable que se disputará en la provincia de Sevilla, el calendario regresa a la provincia onubense con la quinta y penúltima prueba puntuable, será la II Marcha Nórdica de Palos de la Frontera, organizada por el Club Ultra Trail Huelva se celebrará el día 30 de octubre.