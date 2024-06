Jamie, número dos absoluto de pádel de Huelva: "Quiero estar entre los mejores del mundo"

Desde Madrid a Aracena. Jamie, como todos le conocen, llegó a la localidad serrana acompañado de su madre "que venía con la intención de ayudar en el hotel familiar en el que trabajaba mi abuelo".

En este rincón de la Sierra, el joven, que hasta el momento siempre había jugado al tenis, terminó decantándose por el pádel, "por probar, por diversión, por jugar y por pasármelo bien" cuenta a Huelva Información.

Era un mero hobbie hasta que descubrió su gran pasión. El joven hizo las maletas para ir a Sevilla a estudiar Bachillerato. En ese momento se dio cuenta de que "el pádel me gustaba mucho pero nunca me había planteado que podría ser mi trabajo". ¿Podría dedicar su vida profesional a este deporte?

"Me di cuenta de que a lo mejor sí y quise probar a darlo todo para mejorar". Lo tenía claro. Se mudó a Sevilla para estudiar Bachillerato. Su vida cambió totalmente. Ya era una persona independiente. "Entrenaba por la mañana y por la tarde iba a clases, más tarde empecé con las competiciones. No quería quedarme con la duda por no haberlo intentado" confiesa el número dos absoluto de Huelva.

Sobre la pista "me di cuenta que me gustaba mucho, que se me daba bien y que iba mejorando poco a poco". Jamie "empecé a entrenar y a competir". Terminó Segundo a la vez que competía y "me saqué también un título de monitor para ser profesor de pádel". Este año ya solo se dedica a entrenar y a competir: quiere cumplir su sueño.

Durante su etapa Junior de primer año, Jamie fue número dos de Andalucía y ahora pelea en el ránking absoluto, donde es segundo de Huelva. Poco a poco, el madrileño "he ido compitiendo con gente que tiene mucho más nivel" incluso entrena con Victoria Iglesias, jugadora profesional de pádel.

Su objetivo es poder vivir de este deporte. "Quiero ser profesional y estar entre los mejores del mundo para ganarme la vida compitiendo" confiesa aunque es realista y tiene los pies en la tierra, "es algo muy muy complicado y hay que echarle muchas horas".

Queda un largo camino por recorrer pero "voy encaminado". Ahora mismo aspiro a "competir al máximo nivel que pueda, seguir esforzándome y también como entrenador". Transmitir sus valores y sus conocimientos "para poder ganar dinero y poder pagar los viajes que tenga que hacer para competir" y así poder llegar a lo más alto.

Una "oportunidad arriesgada" pero Jamie siempre tendrá tiempo de retomar sus estudios o de enfocar su vida de otra manera. Con trabajo y constancia seguro que llega muy lejos con una raqueta porque además "tengo mucha suerte porque mis padres me apoyan mucho; mi padre es como mi manager y mi chofer, me lleva a la mayoría de los torneos".

La mejor cantera del mundo está en Andalucía y Madrid por ello "me quedo por aquí a disputar las competiciones" aunque también "hay torneos nacionales que intento jugar si hay zonas importantes y, sobre todo, moverme más internacionalmente".

Jamie ya ha viajado a Inglaterra para competir y para el 2025 "ya tengo casi unos contratos y un sponsor para que me paguen el viaje para ir a competir otra vez a Inglaterra y también intentar hacer el circuito inglés a la vez que el español".