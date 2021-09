Los onubenses Ignacio Toronjo e Irene Serra se cuelgan el bronce en aguas almerienses

Con la celebración de la última prueba, finalizó ayer en aguas de la bahía almeriense el Campeonato de España de la clase internacional Europa organizado por el Club de Mar de Almería. La cita se resolvía después de cuatro jornadas y siete pruebas marcadas por condiciones para todos los gustos, con un primer día de poniente fuerte “en el que la flota más veterana disfrutó mientras los jóvenes sufrían“, como nos cuenta el entrenador del RCMT Punta Umbría Andrés Vélez, y el resto con vientos suaves, y uno de ellos en blanco por la ausencia de viento.

Precisamente el equipo del RCMT Punta Umbría ha sido el que mejor resultado ha cosechado entre los andaluces destacados en Almería, con dos medallas de bronce a manos de Ignacio Toronjo e Irene Serra.

Toronjo conseguía revalidar el título que defendía en la categoría Sub 18 desde la tercera plaza absoluta, superado tan solo por el catalán Pau Schitt, campeón de España, y el torrevejense Alberto Antón, ambos en categorías superiores al andaluz.

También dentro del top ten finalizó su compañero de equipo Pablo Macías de la Corte, octavo absoluto y tercero en la categoría Sub 18, mientras la joven Irene Serra se quedaba a las puertas del top10 en el decimosegundo puesto subiendo al tercer cajón del podio femenino absoluto con el subcampeonato Sub 20. Dos puestos más abajo, en el catorce, acabó Pepe Toronjo, noveno Sub 20; en el 21 Carmen Llorca, tercera niña Sub 18, ambos también integrantes del equipo del RCMT Punta Umbría.