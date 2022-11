El CB IES La Orden apoya a Pablo Abián en su enfrentamiento con la Federación

El Club Bádminton IES La Orden considera que la decisión adoptada por la Federación Nacional de Bádminton (FESBA) al dejar al jugador del equipo onubense Pablo Abián fuera de la convocatoria para disputar la fase previa del Campeonato Mixto Absoluto por Equipos, que se celebra del 15 al 18 de diciembre de 2022 en Suiza, es injusta y discriminatoria.

En este sentido, el club onubense lamenta la falta de criterios objetivos para dejar fuera de la competición al jugador aragonés, a pesar de que revalidó el título de campeón de España en mayo, ganó los Juegos del Mediterráneo en junio y lleva 16 años sin perder con un jugador español, méritos deportivos que, a tenor de los hechos, no son suficientes para ser convocado por la Selección Nacional de Bádminton. Para el IES La Orden es totalmente incomprensible que el mejor jugador nacional no esté presente en esta convocatoria y considera que no es sólo injusto para Pablo Abián sino perjudicial para todo el bádminton español.

Asimismo, denuncia el trato discriminatorio hacia el deportista por parte de FESBA al no tramitar su solicitud de beca de interno en el Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume en los dos últimos años -a pesar de cumplir con todos los criterios establecidos en la convocatoria-, privándolo de los medios necesarios para entrenar al más alto nivel.

El IES La Orden muestra así su apoyo incondicional a Pablo Abián, después de que el jugador haya manifestado el mal momento personal por el que está atravesando ante los continuos impedimentos a los que tiene que hacer frente.